BAIXA | Lorena Pérez non xogará no Guardés a vindeira tempada.



Foron catro anos de máximo compromiso, profesionalidade e responsabilidade dentro do clube.



Grazas por todo, @loperez4. Deixas unha pegada moi fonda. Abofé que si. Moita sorte no futuro. pic.twitter.com/A1A7FVK4RL