Cinco jugadores, como mínimo, acabaron la Liga sabiendo que Xavi Hernández no cuenta con ellos. El Barça les emplazó a buscarse un equipo para la temporada que viene. Otros se marcharon de vacaciones sabiendo que su continuidad dependerá de las ofertas que se reciban y de la configuración final del grupo. Pocos, muy pocos, cuentan con el respaldo del técnico.

Antes de despedirles a todos, Xavi comunicó a los involucrados si pertenecían a las distintas categorías que el técnico verbalizó en una de las últimas ruedas de prensa. “Hay jugadores intocables, transferibles e intransferibles”, describió el técnico. Sin dar nombres, consciente de que más de uno de sus pupilos puede cambiar de columna. La situación deportiva y, sobre todo, la económica diseñan un mercado espeluznante para el Barça. En particular, para Mateu Alemany, el director de fútbol encargado de realizar las gestiones de fichajes y de traspasos por delegación de Xavi y de Joan Laporta, el presidente. Cerca de 40 futbolistas están más o menos involucrados en las gestiones.

Alemany tiene cerrados seis fichajes que no se pueden ejecutar. Ni siquiera los dos que llegarán con la carta de libertad: Christensen, del Chelsea, y Kessié, del Milan. El Barça no puede inscribirlos. La Liga no se lo permite porque, sostiene, ha traspasado el límite salarial, cifrado en un gasto del 70% del presupuesto. “La masa salarial del Barça es de 560 millones”, concretó Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça.

El presupuesto de esta campaña es de 765 millones y, de momento, no se cumplirá. Es el 73% del dispendio. La Liga informó que el exceso azulgrana era de 144 millones, siendo el único club de Primera con números negativos. Según las normas de la patronal, por cada tres euros que reste el Barça de gasto, puede gastar uno.

Restar de verdad ha restado la venta de Coutinho al Aston Villa (los 20 millones del traspaso y la ficha del futbolista) y restará la ficha de Dembélé, que ha acabado contrato y que Xavi ha insistido en renovar. También dejan el Barça Jutglà, cuyo traspaso al Brujas reporta 4,5 millones, y Luuk de Jong y Adama Traoré, que estaban cedidos.

“Hay un plan A, un plan B, un plan C..., reconoció Jordi Cruyff. Al desfase económico de una de las tres plantillas más caras del planeta y que no es, ni mucho menos, de las más competitivas de Europa se une la oposición de los futbolistas a renegociar sus contratos, cuando no la negativa a irse, aun sabiendo que no cuentan para el entrenador.

Xavi adelantó a Neto, Mingueza, Umtiti, Riqui Puig y Braithwaite que no tienen ningún futuro en el Camp Nou. Pero todos tienen contrato en vigor (Neto, Mingueza y Puig hasta 2023, Braithwaite hasta 2024 y Umtiti hasta 2026) y no renuncian a él. Ellos, al menos, tienen claro que han de buscarse la vida. A otros solo se les ha insinuado. Como a Lenglet, que anda en tratos con el Tottenham. O a Sergiño Dest.

Frenkie de Jong puede formar parte del plan A, B o C. Una buena oferta induciría al Barça a traspasarle pese a que Xavi cuenta con él. Su marcha (el United lo quiere) exigiría el fichaje de un centrocampista semejante en la pretensión del técnico de contar con dos futbolistas por posición. Lo mismo vale para Memphis Depay. Los capitanes configuran un capítulo muy delicado y cada uno de ellos encierra una situación muy particular. Busquets es indiscutible para Xavi. Jordi Alba lo es por ser el único lateral izquierdo y se le busca alguien que le haga competencia.

Piqué genera tanta solvencia en el césped como inquietud fuera de él. Además, será la ficha más cara de las dos próximas temporadas. A Sergi Roberto le avala la polivalencia y la reducción de sueldo que aceptó. El bajo coste de Alves y su actitud sugieren la renovación. La incertidumbre rodea a Gavi, que sigue sin renovar, y a Nico, que ha dejado de tener presencia e influencia. La que sí tienen Pedri y Ansu Fati, pilares de futuro como Araujo, Eric Garcia y Ferran Torres.