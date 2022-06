España aterriza en Praga con las orejas tiesas, tras las derrotas de Francia, Croacia y Bélgica, y sin margen de error después de dejarse dos puntos en Sevilla al empatar con una Portugal que le peleará la plaza para la Final Four.

Los de Luis Enrique se miden a República Checa (20:45 horas, La 1), que es líder de grupo tras ganar a Suiza y que en la pasada Eurocopa ya dejó en el camino a Países Bajos. El seleccionador español no quiere confianzas y ha dejado claro a sus jugadores que “el fútbol ha cambiado. Desde hace tres años ya no hay amistosos. Y prefiero esto. Esta semana hemos visto perder a Bélgica y Francia. Y nosotros sabemos lo difícil que es ganar en Kosovo o en Georgia”.

El asturiano planea una rotación masiva en el once, dando descanso a jugadores que actuaron ante Portugal. Luis Enrique insiste en que tiene 25 titulares y por muchas piezas que cambie, la identidad del equipo se mantiene.

“Para nosotros el portero debe generar la primera ventaja en ataque y el delantero debe ser el primer defensa del equipo. No hay partido que no hayamos creado más ocasiones que el rival. Eso significa que salimos siempre a ganar. Siempre tenemos la intención de ir a por el partido, da igual donde sea y el rival que tengamos. Vamos a presionar arriba, a apretar tras pérdida, a arriesgar... Luego se ganará o no, pero la intención es ser protagonistas del partido esté delante Francia, Italia o Chequia, en este caso”, advirtió el técnico.