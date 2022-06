España aterriza en Praga con las orejas tiesas, tras las derrotas de Inglaterra, Francia, Croacia y Bélgica, y sin margen de error después de dejarse dos puntos en Sevilla al empatar con una Portugal que le peleará la plaza para la Final Four.

Los de Luis Enrique se miden a República Checa, que es líder de grupo tras ganar a Suiza y que en la pasada Eurocopa ya dejó en el camino a Países Bajos. El seleccionador español no quiere confianzas y ha dejado claro a sus jugadores que “el fútbol ha cambiado. Desde hace tres años ya no hay amistosos. Y prefiero esto. Esta semana hemos visto perder a Bélgica y Francia. Y nosotros sabemos lo difícil que es ganar en Kosovo o en Georgia”. El asturiano planea una rotación masiva en el once, dando descanso a jugadores que actuaron ante Portugal. Luis Enrique insiste en que tiene 25 titulares y por muchas piezas que cambie, la identidad del equipo se mantiene.

“Para nosotros el portero debe generar la primera ventaja en ataque y el delantero debe ser el primer defensa del equipo. No hay partido que no hayamos creado más ocasiones que el rival. Eso significa que salimos siempre a ganar. Siempre tenemos la intención de ir a por el partido, da igual donde sea y el rival que tengamos. Vamos a presionar arriba, a apretar tras pérdida, a arriesgar... Luego se ganará o no, pero la intención es ser protagonistas del partido esté delante Francia, Italia o Chequia, en este caso”, advirtió el técnico.

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "Nos esperamos un partido muy difícil. República Checa asciende de la Liga B, pero ha demostrado que puede ganar a cualquiera".



➡️ "Es un equipo valiente que defiende muy bien y que además juega en casa".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/cXtkIX8vjY — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 4 de junio de 2022

Rotación masiva

En España están todos los jugadores disponibles, excepto Thiago, que abandonó la concentración por una lesión muscular. Y eso incluye a Ansu Fati, que podría disponer de algunos minutos, aunque está falto de ritmo y Lucho prefiere ir poco a poco con él.

Luis Enrique, que alineará a once “jugadores inteligentes, acostumbrado a tener el balón y con calidad”, podría apostar por Dani Olmo y Ferrán Torres en los extremos con Raúl de Tomás en punta, dejando la medular para Rodri, Koke y Gavi. Atrás Iñígo Martínez, Eric, Marcos Alonso y Carvajal serían titulares, sin novedades en la portería, por más que el seleccionador presuma de “tener tres porteros titulares”. Advertía Luis Enrique que “el fútbol ha cambiado”, y estos partidos de Nations League atravesados en el calendario con la temporada finalizada se viven en un clima diferente, más relajado, en el que los futbolistas tienen la cabeza más puesta en las vacaciones.

🗣️ @Koke6, jugador de la @sefutbol: "Tengo ganas de marcar gol con la Selección, pero de momento no ha podido ser a pesar de llevar muchos partidos".



➡️ "Si no marco gol y el equipo gana, también me voy contento".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/MHHFOTneKL — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 4 de junio de 2022

Se habla del Barça

Y en ese ambiente estival, casi playero, el grupo no es ajeno a la actualidad y comenta en los corrillos la situación de Gavi en el Barça, donde la renovación está lejos porque el club le ofrece un contrato de promesa siendo ya una realidad. O la rebaja salarial que Laporta propondrá a parte de su plantilla, e incluso se habla de si Raúl de Tomás, que abría la puerta a salir del Espanyol, puede ser la apuesta de Simeone para suplir a Suárez.

No obstante, lo único cierto es que España no tiene margen de error ante un rival correoso como Chequia, porque necesita corregir el traspiés de Sevilla sumando tres puntos en Praga. Todo lo que no sea ganar le aleja de la Final Four.