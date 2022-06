El Rápido presentó ayer al capitán que gobernará la nave boucense la próxima temporada. Se trata de Chema Rico, que se formó en las categorías inferiores del fútbol madrileño, dirigiendo a equipos como el Atlético de Madrid, Leganés, Getafe, Alcorcón, Rayo Majadahonda, o a la propia selección SUB 18 de la Comunidad de Madrid, con la que se proclamó Campeón de España.

Esta temporada que acaba de terminar dirigió al Villarubia de Ciudad Real, pero en el mes de enero fue cesado con el equipo en quinta posición, tras una racha de tres empates y una derrota, que despertó dudas en la directiva.

El nuevo técnico del Rápido apunta ayer que “en el mundo del fútbol, el grupo gallego está considerado como uno de los más fuertes y nunca quieres que te toque en los cruces. Es un privilegio venir, verlo en directo y disfrutarlo”.

Sobre el estilo de juego que le gusta, afirmó que “me gustan los equipos ambiciosos, que representa un poco mi personalidad. No soy exjugador, desde hace más de veinte años me dedico a entrenar, entrenando duro e intentando impregnar de esos mismos valores al equipo. Me identifico con un equipo que le gusta ser protagonista, ir a por los partidos, sabiendo competir. Buscar a los equipos arriba, trabajar bien las transiciones, intentar mantener tu portería a cero que creo que es fundamental, pero sin perder que los partidos se ganan consiguiendo más goles que el equipo rival”.

Sobre el objetivo marcador del ascenso de categoría, dijo que “coincido con el presidente que el futuro lo planificamos con un ascenso, y es por lo que vamos a pelear. Vamos a imaginar también todos los componentes, vengan, tanto las renovaciones como las nuevas incorporaciones, tiene que tener como meta común el ascenso de categoría”.