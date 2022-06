La cara más íntima del éxito

Desnudar el alma, mostrar al mundo qué hay detrás del deportista, qué siente, sus renuncias, sus esfuerzos y sacrificio por llegar a “La Cima”. Eso es lo que han hecho los tres olímpicos gallegos Nico Rodríguez (bronce en 470), Teresa Portela y Carlos Arévalo (platas en K1 200 y K4 500, respectivamente) en el documental dirigido y producido por Ana Taboada que ya se puede ver en la plataforma Amazon Prime Video.

“Son tres historias muy bonitas donde se puede ver que todos los caminos llevan a Roma, como quien dice”, anuncia el regatista vigués Nico Rodríguez, bronce en los Juegos de Tokio en 470. “Cada uno elige su propio camino, su propia forma de hacerlo y cómo gestionarlo, pero también sacrificando muchas cosas y siendo conscientes de que, a veces, para ganar una vez se pierden muchas. Pero no hay que darse por vencido, y yo creo que es algo que nos ha caracterizado tanto a Teri, como Carlos o a mí”, prosigue.

Esa resiliencia fue lo que buscó Ana Taboada a la hora de plasmar cómo tres deportistas gallegos perseguían sus sueños. “A pesar de que muchas veces no vengan bien dadas hay que hacer caso omiso y centrarte en lo que realmente quieres conseguir. Vida solo hay una y, en mi caso, prefiero intentarlo y no conseguirlo que no intentarlo y quedarme con las ganas”, afirma el vigués, que asume que “al final la vida nos ha sonreído y ha sido posible, pero siendo conscientes también de que muchas veces se pierde y es algo que forma parte de la vida y creo que es algo para compartir también con la gente”.

Pone el foco el documental en una larga lista de renuncias y sacrificios que forman parte de la cara B del camino hacia el éxito. Una parte desconocida para la mayoría de las personas y que Taboada les ha permitido mostrar. “Para mí la parte más impactante ha sido compartir lo de Holanda”, dice Rodríguez. “Hay un momento en mi vida en la que en muy poco tiempo tengo que tomar dos decisiones. Decido romper con mi vida, emigrar a otro país, dejando de lado mi sueño y, de repente, ese sueño vuelve a llamar a la puerta y veo que igual es el último tren que yo ya había dado por desaparecido”, relata sobre la providencial llamada de Jordi Xammar para proponerle formar equipo con él. “Ese momento es crucial en mi vida. El 4 de agosto de 2021, cuando estábamos cruzando la línea de llegada en los Juegos, fue lo primero que pensé: que mi vida podía haber sido completamente otra y que podría ser un odontólogo en Holanda a día de hoy y para mí esa historia, compartirla, abrirme, haciendo partícipe a la gente de cómo han sido las cosas y cómo lo has vivido es complicado porque estás abriendo una parte de ti a todo el mundo que esté dispuesto y quiera verla”, reconoce. “Esa es la parte más chocante, ver desde fuera esa parte más personal que a veces es más complicada de compartir y gestionar porque también piensas si la gente lo verá de la misma manera que yo lo viví, porque está claro que cada persona es un mundo y que muchas personas no hubieran tomado las mismas decisiones que yo tomé”, asume.

El suyo fue un salto sin red que no estuvo exento de riesgo. “En ese momento vi que era la última oportunidad que seguramente tenía de poder luchar por aquello que siempre había soñado y lo vi como la oportunidad de no quedarme con esa espina clavaba que al final sabía que iba a tener si veía a Jordi (Xammar) subido al podio en Tokio. Me arrepentiría toda mi vida”, asegura.

El camino hacia Tokio, además, no fue un camino de rosas para ninguno de los tres protagonistas de este documental, y eso también ha querido reflejarlo Taboada. “Son tres caminos distintos para llegar a esa cima y, sin duda, al final hay que echarle valentía, un poco de coraje”, advierte al tiempo que asume que “no es un camino fácil”. “Yo tengo una medalla en casa, lo he disfrutado, he vivido cinco años inolvidables pero al final no solo es la medalla, es el camino”, subraya.

Las grabaciones se realizaron durante el verano de 2020, “cuando nadie sabía ni que íbamos a clasificar a España para los Juegos, ni que llegamos a conseguir medallas en Mundiales. Todo eso no existía en ese momento y era consciente de que se nos estaba dando la oportunidad de trabajar, de demostrar que valía”. Nico Rodríguez sabía que una vez aceptada la propuesta de Xammar, tenía que ser consecuente con sus decisiones. “Obviamente durante esos cinco años dejé de hacer muchas cosas pero, sin duda, volvería a hacerlo. Solo por lo que he sentido ese 4 de agosto de 2021 han merecido la pena todos los años de mi vida navegando”, dice tajante.

El personaje inesperado de esta historia fue, sin duda, el virus de coronavirus que puso patas arriba la planificación de los tres olímpicos. “Fue una realidad distinta, adversa, pero por nuestra parte diría que nos la tomamos bastante bien porque nos dieron la oportunidad de seguir trabajando. Al principio nos costó un poco pero cuando nos dimos cuenta de que realmente era una oportunidad lo tomamos como tal, seguimos trabajando y disfrutando de la oportunidad de estar un año más juntos”, valora.

Una actitud que trata de extrapolar a su vida fuera del deporte. “Al final la vida te da golpes pero a veces hay más soluciones de las que creemos y está en nuestras manos buscarlas o no o simplemente quedarnos con lo malo. Es algo que forma parte del deporte, pero al final el deporte es equiparable a cualquier cosa de la vida, que es algo que quiere reflejar el documental. No es que nosotros seamos mejores o peores, solo que igual somos un poquito más cabezones que el resto”, bromea.

Nico Rodríguez también ha podido conocer más detalles del camino de Arévalo y Portela hacia las medallas olímpicas “Una de las cosas más bonitas que me han dado los Juegos es haber tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa como son Carlos y Teri y lo que te demuestra es que hay gente que está dispuesta a sacrificarse y a trabajar duro por sus sueños. Gente con talento hay muchísima, pero gente dispuesta a sacrificar tantas cosas, a trabajar y ser tan comprometido no hay tanta y te das cuenta de que los que llegan son los que realmente se sacrifican”.

Un espíritu de sacrificio que la directora supo apreciar en los tres olímpicos elegidos. “En época de pandemia quiso crear algo que pudiera animar o dar un empujón a la gente y le gustaron nuestras tres historias y pensó que encajaban bien para enseñar al mundo que aunque estemos mal o las cosas no estén a nuestro favor, al final todo se puede sacar adelante”, dice al tiempo que bromea sobre el ojo clínico de Taboada a la hora de elegirlos ya que al final los tres consiguieron una medalla olímpica: “Ya le dije que en lugar de haber hecho el documental tenía que haber echado el Euromillón”.