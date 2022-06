El exbaloncestista Pau Gasol afirmó que ha “disfrutado muchísimo” de su carrera como jugador en equipos como los Lakers, la selección española o el FC Barcelona, tras recibir de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa la Gran Cruz al Mérito Deportivo.

“Lo he disfrutado muchísimo y he intentado transmitir valores, ser fiel a la persona que soy y ser un ejemplo, ya que tenía la suerte de que el baloncesto es un deporte muy seguido en España y el mundo. Sentía esa responsabilidad de poder llegar a los mas pequeños”, manifestó en su discurso de agradecimiento.

Al acto, celebrado en el Palacio de La Moncloa, acudieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el secretario de estado para el Deporte, José Manuel Franco; el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa; el de la ACB, Antonio Martín, y, entre otros, la nadadora Teresa Perales.

Pau Gasol destacó la suerte de tener a “grandes compañeros”, que le han permitido conseguir éxitos y distinciones, y dio las gracias a los aficionados por su cariño que le ha dado “mucha fuerza” y “energía” para seguir muchos años al máximo nivel.“Es un honor aceptar este premio por muchos motivos. Siempre es bonito que te reconozcan el trabajo, tu dedicación y tu carrera. He tenido la suerte de jugar al deporte que amo desde que tenía 6 años. Empecé con la ilusión de jugar con los mejores y, con mucho trabajo y la ayuda de mi familia, he podido llegar a un sitio que en el mejor de mis sueños no hubiera imaginado”, comentó.

Asimismo, el mayor de los Gasol destacó el trabajo del CSD en la formación e inclusión porque el deporte es un “gran educador”.