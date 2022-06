El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la figura del ex jugador de baloncesto Pau Gasol y le puso como ejemplo de 'persona de equipo' durante la entrega a este de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. "Nadie ha encarnado mejor lo que es una persona de equipo que Pau, alguien que pone su inmensa calidad al servicio de sus compañeros para que cada uno despliegue su talento. Que sabe escuchar sin imponer, pero también utilizar su autoridad para dar la dosis justa de presión que empuja al resto".

"Es alguien que no deja de animar y respetar a los que le acompañan. Ha demostrado agradecimiento a quienes le enseñaron y enseña con generosidad a quienes vienen detrás de él. El enorme activo que representa sigue presente en la sociedad española, con los mismos valores y la misma capacidad de inspirarnos", explicó.

En este sentido, hizo referencia a Kobe Bryant, excompañero de Gasol en Los Ángeles Lakers: "Por encima de las tácticas, de los esquemas de los entrenadores, por encima del brillo de las anotaciones; el baloncesto se resume en que es un deporte de equipo. Lo explicó muy bien Kobe Bryant cuando dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ganar. Y eso incluía agitar una toalla en el banquillo, pasarle un vaso de agua a un compañero o clavar el tiro ganador".

Asimismo resaltó 'el compromiso ético y social' del pívot: "Pau sabe muy bien que no basta con aprovechar las oportunidades que nos llegan, que el paso siguiente al de recibir debe ser el de entregar".

"Hoy celebramos con esta distinción al hombre que impulsa acciones en favor de la infancia por todo el mundo como embajador de Unicef, al fundador junto a su hermano Marc de la Gasol Foundation, una entidad para promover hábitos de vida comunitaria saludable, que colabora activamente con el Gobierno. Gracias también por recaudar fondos y ayudar a las personas en los peores momentos de la pandemia o por ser un referente en la defensa de la igualdad y la diversidad en el deporte", añadió.

Por otro lado mencionó su capacidad para disfrutar del baloncesto: "Has disfrutado del deporte y mientras uno se lo pasa bien jugando, cualquier esfuerzo tiene su recompensa y hay que disfrutar de lo que uno hace". "Detrás de ese gesto de concentración y seriedad que estamos viendo, con el que te recordamos siempre en el parqué, siempre veía a alguien que disfrutaba profundamente del placer de jugar al baloncesto, que más allá del inmenso esfuerzo que conlleva una carrera profesional al máximo nivel demostraba que se puede llegar a lo más alto desde el compañerismo, que el deporte de competición no tiene por qué ser una lucha solitaria y descarnada", agregó.

"He tenido la gran suerte de jugar al deporte que amo"

"Es un honor tremendo recibir esta gran distinción, este premio, por muchos motivos. Siempre es bonito que te reconozcan el trabajo, tu carrera durante tantos años. He tenido la gran suerte de jugar al deporte que amo y he amado desde que tenía seis años", dijo.

"Empecé como cualquiera, con ilusión y el sueño de convertirme en un jugador profesional y jugar con los mejores. Con mucho trabajo y el apoyo de mi familia he podido llegar a sitios que ni siquiera en el mejor de mis sueños podía haber imaginado", añadió. Gasol anunció su retirada de las pistas tras los Juegos de Tokio: "Trabajé mucho para superar una lesión complicada pero los esfuerzos merecieron la pena. Es un orgullo estar aquí. Lo he disfrutado muchísimo, he intentado transmitir valores y ser fiel a la persona que soy. Ser un ejemplo".

"Ya que tengo la suerte de que el baloncesto es un deporte muy seguido por mucha gente en España, en Europa y el resto del mundo sentía esa responsabilidad, como oportunidad, de llegar a los más pequeños y tener un efecto positivo", afirmó. Por otro lado, se mostró agradecido a quienes se han cruzado en su camino: "Yo soy un jugador de equipo y he tenido la suerte de pertenecer a grandes equipos, con grandes jugadores y compañeros. Gracias a ello he podido cosechar los éxitos que he conseguido, las distinciones que he recibido".

"Gracias a todos aquellos que me han ayudado, a los aficionados por el cariño durante mi carrera. Me han dado mucha fuera y energía para hacer el esfuerzo de estar tantos años al máximo nivel. Lo he disfrutado muchísimo y me siento muy afortunado", añadió. Ese agradecimiento se hizo extensible al Consejo Superior de Deportes (CSD): "Agradecer el trabajo y el apoyo incansable a los atletas durante muchísimos años para que el deporte sea más accesible, más igualitario, que esté más profesionalizado y en un lugar mejor".

"Contáis con mi apoyo para que el deporte sea un vehículo de desarrollo, de inclusión, de integración de formación... es una gran universidad, un gran educador. Desde mi posición en el COI, en el COE y en ADESP seguiré trabajando para mejorar las condiciones de los atletas en el futuro", agregó. En esa línea se dirigió también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Cuentas conmigo para seguir trabajando, para que el deporte siga siendo un vehículo y un referente en España. No solo en materia de resultados sino como un eje de desarrollo, de unión, para que nuestras comunidades se sigan integrando, sigan creciendo y sea un indicador del bienestar de nuestro país".

Los logros de Gasol

El mandatario afirmó, además, durante el acto: "Le podemos considerar como uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, para mí como gran aficionado al baloncesto que soy quizás el mejor".

Sánchez detalló también sus logros conseguidos con la selección española y como jugador de la NBA y apuntó: "Si cuando yo jugaba en el Magariños de adolescente nos hubieran dicho a mí y a mis compañeros que veríamos a un español alcanzar algo así, nos hubiera parecido fantasía. Ha logrado normalizar lo que es extraordinariamente excepcional".

"Has cerrado tu carrera de la forma en la que merecías y te llevas el afecto, el reconocimiento y el cariño más profundo de quienes han compartido el camino contigo. También de millones de españoles que no te han conocido nunca y que ni siquiera son aficionados al baloncesto, pero que ven en ti a un hombre bueno", señaló.

Al hilo de ello, completó en relación a Gasol: "No puede haber mayor satisfacción que esa, unir el éxito profesional con la rectitud, la ejemplaridad y la bondad; es algo al alcance de muy pocos y tu lo has conseguido".