Susana Rodríguez es intocable ahora mismo para sus rivales. La viguesa sumó esta fin de semana en Olsztyn (Polonia) su tercera corona europea y en estos momentos es la actual campeona olímpica, mundial y europea. La viguesa gobierna con paso firme su categoría y la autoridad con la que ha conseguido sus últimos triunfos la convierte ahora mismo en inaccesible para sus rivales. En Polonia, con la compañía de su guía Sara Loehr, aventajó en cerca de dos minutos a la británica Alison Peasgood que se ha convertido en su sombra en los últimos tiempos.

Es el tercer europeo para la deportista viguesa, que había conquistado el oro paralímpico en el mes de septiembre y que poco después sumó su cuarto título mundial. Pero los métidos de Susana Rodríguez no se quedan ahí. Desde 2018 la viguesa ha ganado todas las grandes pruebas en las que ha participado. Solo dejó escapar el Europeo de Valencia de hace un año porque tomó la decisión de no participar en él después del ajetreo generado por el oro olímpico. Es la única cita de las últimas disputadas en las que dejó sitio en lo más alto del podio.

Después del segundo puesto en el Europeo de Tartu (Estonia), Susana Rodríguez inició su racha victoriosa con el Mundial Gold Coast en Australia de 2018. En 2019 se apuntó el Europeo de Valencia y el Mundial de Lausana (Suiza). Llegó entonces la pandemia y no pudieron celebrarse ni el Mundial de 2020 ni el Europeo de ese mismo año mientras que los Juegos Olímpicos fueron retrasados un año. Susana Rodríguez guardó fuerzas, peleó en primera línea contra el Covid desde su puesto de médico en Santiago de Compostela y regresó al deporte con la misma intensidad de antes. En la vuelta a la competición en 2021, con las lógicas dudas por los efectos que podía haber causado tanto tiempo alejada de la alta competición, Susana Rodríguez consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, el gran objetivo que perseguía desde que comenzó en el mundo del deporte. De carrerilla llegó el oro en el Mundial 2021 disputado poco después en Abu Dabi (Emiratos) y no participó en el Europeo de ese año para guardar fuerzas. Y para cerrar esta serie gloriosa, este fin de semana se apuntó en Polonia un nuevo Europeo. Cada vez que se pone un dorsal ya no sabe lo que es acabar segunda.