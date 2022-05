Álvaro Prieto (Club Atletismo Narón) en categoría masculina y Esther Valiño en la femenina se proclamaron este domingo vencedores de la novena edición de la Carreira da Cereixa, en realidad séptima oportunidad en la que el evento recibe a los “runners” séniors.

El regreso del circuito Run Run Vigo (quinta prueba del año) estuvo marcado por el calor -aunque no tanto como en 2019-, el enorme cuidado de la organización en el avituallamiento y el llenazo en la carretera Coutada para aplaudir a más de 160 niños y niñas.

Álvaro Prieto (Cangas, 1980), que en los últimos años no la había corrido, la controló de cabo a rabo. Pasó primero la vuelta inicial (15:45.129), con 27 segundos de ventaja sobre Víctor Hugo Pacheco (3&Run by Pedro Nimo), y en la segunda vuelta no solo conservó esa ventaja sino que la amplió, para acabar con un tiempo de 32:33.880. El morracense le metió más de minuto y medio a Pacheco (34:16.362), elevando a tres minutos la diferencia respecto al tercer clasificado, Ismael Táboas (At. Porriño, 35:36.239). Pacheco repite segundo como en la infernal tarde de aquel sábado de 2019.

En categoría femenina, Esther Valiño también mandó sin problemas. En una temporada que parece dominada por Prieto y por ella, firmó un tiempo de 40:31.233, llegando además en el puesto 24 de la general.

Valiño también dominaba la carrera en su ecuador, con más de dos minutos sobre Nazareth Tilve (Veteranos de Samil) y Ana Alonso García (Athletics Fisio San Lázaro), que acabaron parando el tiempo en 45:03.362 y 45:21.839, respectivamente. Si el 10.000 registró una clasificación final con 188 “finishers”, el 5.000 vio el paso de 44 atletas (con salida conjunta con el 10K) y el triunfo de Roberto Martínez (CD Pinarium, 17:30.334) y de Ararat Pazos (San Miguel de Marín, 20:31.488).