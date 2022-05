Steve Kerr solo tenía diecinueve años cuando a las tres de la mañana de un 18 de enero recibió en su habitación de la universidad donde estudiaba la llamada de un amigo de la familia. Pocas cosas resultan más aterradoras que un teléfono sonando a ciertas horas. Su padre, Malcolm Kerr, acababa de ser asesinado en Beirut. Dos hombres armados habían entrado en la universidad americana de la que era director en Líbano y le habían disparado en la cabeza. El actual entrenador de los Golden State, miembro de los inolvidables Bulls de los noventa, relató ese drama personal en “The Last Dance”, el brillante documental de Netflix dedicado a la figura de Michael Jordan. Una serie que relata la leyenda del mejor jugador de siempre, pero que también describe al monstruo insoportable en el que le convertía esa necesidad enfermiza de ganar que siempre gobernó su carrera. Pero en ese episodio en concreto la serie desplaza a Jordan a un segundo plano y el foco se centra en el joven Steve Kerr y en el efecto que la barbarie tuvo en su vida y en su carácter.

Hoy la imagen y la voz de Steve Kerr saltan en cualquier alerta del ordenador o informativo de televisión. Su testimonio acerca del asesinato de diecinueve niños en una escuela de Texas a manos de un muchacho de 18 años resulta demoledor. No solo por lo que dice sino por lo que transmiten sus gestos. Esa mandíbula temblorosa, los insistentes golpes con las palmas de las manos en la mesa, su mirada cargada de dolor e indignación. Argumenta con sentido, pero por momentos parece que se va a hacer pedazos delante del mundo. Es fácil imaginarse al muchacho que hace casi cuarenta años cogió el teléfono de madrugada para que alguien le dijese que su vida ya no volvería a ser lo mismo.

Su equipo se estaba preparando para el quinto partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA, pero Steve Kerr se negó a decir una palabra de baloncesto, a actuar como si todo siguiese sin más; como si la trágica muerte de diecinueve niños no sirviese más que para ser incluida en un dolorosa estadística que un día formará parte de un plomizo informe. Los muertos reducidos a una simple y fría cifra, uno de esos males de nuestro tiempo. Su alegato contra el descontrol en la venta de armas que existe en Estados Unidos ya es una de esas declaraciones que quedarán en la memoria de todos nosotros. “Basta ya de minutos de silencio” dijo Kerr cansado de gestos bienintencionados, que sirven para ilustrar las portadas de los periódicos al día siguiente, pero que no ayudan a solucionar un problema devastador. Kerr señaló a los cincuenta senadores republicanos que se han negado a votar una ley para el control de armas y encaró un problema con el atrevimiento que tuvo el día que, harto de la presión a la que le sometía Jordan a todas horas, se fue a por él y acabaron a palos en un entrenamiento. Ese día el líder de los Bulls supo que estaba ante alguien especial. Por eso no tuvo reparos en cederle en 1995 el último tiro de la final contra los Utah Jazz. Sus palabras de ayer, cargadas de dolor y rabia, resonaron con mayor estruendo que aquella canasta ganadora.