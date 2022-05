“El próximo año va a ser el último de mi carrera”

El portero cordobés Pepe Reina se encuentra en estos días en Córdoba, una vez finalizada la temporada con el Lazio de la Liga Italiana. Casi lo primero que hizo fue acudir al club Figueroa para presidir la clausura de la temporada de la escuela de voleibol que lleva el nombre de su esposa, Yolanda Ruiz. Reina pasará a la historia por formar parte de la selección que ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Lleva varios años colaborando con la escuela de voleibol del club Figueroa, pues incluso lleva el nombre de su esposa, Yolanda Ruiz. ¿Por qué la apoya?

Mi mujer es la artífice de todo esto. Ella jugó al voleibol y ha tenido siempre una pasión muy marcada por este deporte. Lo mínimo que nos sentíamos era obligados a ayudar a Córdoba y a su barrio, el Figueroa, para hacer crecer con valores y en un ambiente sano a muchos chicos y chicas de esta parte de Córdoba. Les sirve para mantenerles alejados de otras muchas cosas y de seguir aprendiendo y mejorando para llevar una vida sana.

Esta temporada se ha clasificado para la Liga Europa con el Lazio. ¿Cómo le ha ido en este club italiano?

Nos ha ido bien porque hemos conseguido el objetivo que se había marcado al inicio de la temporada que era jugar en Europa. Hemos peleado hasta el final con muchos equipos porque la liga está muy competida. Al final hemos tenido la suerte de, con una jornada de antelación, meternos en esa Liga Europa.

¿Cómo se ha visto personalmente en el Lazio?

Al principio empecé jugando yo. El equipo no acababa de funcionar. Llegaron cambios que en ese momento eran lógicos y luego ya no me tocó jugar mucho. Pese a todo he estado apoyando y animando todo lo que he podido. Al final, lo que importaba era que el equipo lograra el objetivo de entrar en Europa otra vez.

Ya tiene 39 años. ¿Cuánto le queda a la carrera de Pepe Reina?

Pues queda para un año más que es lo que me queda de contrato y yo creo que va a ser el último. El año que viene será el vigesimocuarto como profesional y creo que ahí vamos a cerrar el kiosco.

¿Tiene usted entonces clara la fecha de la retirada?

Bueno, en el fútbol nunca se sabe pero sí, en principio la idea es esa porque además quiero prepararme para ser entrenador y el curso empieza en septiembre del año que viene, por lo que los tiempos cuadran para ello.

Imagino que habrá seguido la temporada del Córdoba CF. ¿Qué le ha parecido?

Ha sido un dominio de principio a fin, un ascenso merecidísimo. He visto la ilusión de todo el cordobesismo que se ha volcado llenando El Arcángel prácticamente cada semana y un premio merecido al trabajo bien hecho. Ojalá sea el primero de muchos pasos positivos y que el equipo vuelva donde se merece que por lo menos es la Segunda División A. Juanito, por lo que me toca, ya que fue compañero mío en la selección, ha hecho un buen trabajo, al igual que el míster y la plantilla, que son al final los protagonistas. Todos han estado a un muy buen nivel.

Todavía recordará los ocho años que jugó con el Liverpool. ¿Cómo ve la final de la Liga de Campeones que se avecina?

El partido va a ser divertido. Creo que son dos equipos de los más laureados en Europa. Yo le tengo muchísimo cariño al Liverpool porque fueron muchos años maravillosos allí y no tengo un favorito. Lo que quiero que pase me lo guardo para mí porque cada uno tiene su corazoncito. Fueron muchos años en el Liverpool. Fue mi casa y lo es todavía hoy en día porque me tienen mucho cariño pero luego hay también un equipo español, así que lo que quiero es que gane el mejor y que veamos un buen partido.

¿Le ha sorprendido la manera de llegar a la final del Real Madrid?

Bueno, en el fútbol, pocas veces hay casualidades. Es un equipo que tiene algo más que los demás en esta competición porque parece que no pero después siempre es que sí, por lo que al final deja de ser casualidad. Es el sello que tiene este equipo y que en Europa se multiplica por diez.