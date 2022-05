La llegada del verano, y de las vacaciones escolares, coincide con una de las actividades que siempre van asociada con este época, los campus. Si en la ciudad hay uno que destaca, sobre todo por el número de participantes, es el que organiza el Coruxo, con el apoyo de la Deputación de Pontevedra.

Esta edición se desarrollará entre el 27 de junio y el 1 de julio, en horario de 9 a 14 horas, en las propias instalaciones del Campo de O Vao, el Club de Campo, los campos de Leri y en la propia playa de O Vao.

El periodo de inscripciones lleva abierto varios días, y según si director, Javier Maté, “el ritmo crece día a día, por lo que es fácil que haya que cerrar la admisión unos días antes de los previsto”.

Y es que no podemos olvidarnos, que el último año antes de la pandemia, 2019, tuvieron que cerrar la inscripción con mil cien niños y niñas, lo que sin lugar a dudas supone un éxito sin precedentes.

Los interesados deberán cubrir una solicitud que se pueden descargar desde la web del club, www.coruxofc.com, o acercarse a las oficinas de O Vao, en donde facilitarán todos los trámites.

A diferencia de otros campus, este se diferencia del resto en que busca dar a conocer hasta treinta disciplinas deportivas diferentes, para que en el futuro los niños escojan el deporte que más le guste, después de haber probado varios.

Maté reconocía que “si no contamos con la complicidad de las federaciones, o los clubes que tienen esas secciones mayoritarias, sería muy difícil. Solo encontrar el material que se utiliza en esas treinta modalidades, no sería imposible. Encontramos mucha colaboración porque a todos nos interesa tener una sociedad en donde haya niños y niñas que tengan inquietudes por el deporte. Después hay otro aspecto que es el social. A los niños, como a los adultos, nos cuesta interrelacionarnos, y no hay mejor cosa que buscar complicidad cuando tienes algo en común, que es la práctica de un deporte. Durante una semana estarán juntos cerca de mil niños y niñas, y eso es maravilloso”.