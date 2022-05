Será un partido especial para el Acanor Novás Valinox y, sobre todo, para su entrenador Álvaro Senovilla, que se despedirá de la que fue su afición en las dos últimas temporadas y de un club, donde se ha sentido como en casa. En el aspecto deportivo, el objetivo es hacer un buen trabajo frente al Eón Horneo Alicante.

Y es que los objetivos a nivel deportivo están cumplidos, al haber entrado en la fase de ascenso y ya sin posibilidades de luchar por los primeros puestos desde hace unas jornadas. Pero, a nivel emocional sí que habrá muchos sentimientos. El técnico Senovilla se despedirá de su afición después de dos años de trabajo, los mejores a nivel deportivo del Novás en su historia, y sin duda recibirá el cariño del público. Álvaro reconoce que “es difícil completar este ciclo, por lo que ha significado para mí formar parte de este club. Se juntan muchas emociones. Estoy triste, porque me despido de la afición, de mis jugadores… se junta todo, además yo soy una persona que siempre he preferido estar en segundo plano”. Pero Senovilla no se quiere despedir sin agradecer al Novás la oportunidad que se le dio hace dos temporadas cuando apostaron por él: “Llevaba dos años sin entrenar y me dieron esta oportunidad, a la que yo intenté responder con mi trabajo”. Además, recordó que le han tocado dos temporadas especialmente complicadas, por el Covid y, esta última, además por la plaga de lesiones que asoló la plantilla. Y pese a todo, los mejores resultados de la historia. En el aspecto deportivo, señalar las bajas de Vila y Manu.