Pedro Vázquez se ha proclamado esta semana campeón de 3.000 metros lisos en la Gimnasiada, competición multidisciplinar que se disputa en la localidad francesa de Caen y que funciona como campeonato del mundo escolar. El vigués marcó un crono de 8:14.04, que supone la mínima para el Campeonato del Mundo Sub 20, aunque ya la había conseguido en una prueba anterior.

"La carrera desde el principio fue liderada por dos ugandeses, que impusieron un ritmo exigente en la carrera", relata el mediofondista del Celta. "Como ya había hablado con mi entrenador, la idea era que me mantendría al margen de las primeras posiciones y me limitaría a un estado pasivo de la carrera. Fue avanzando la carrera y a falta de 500 metros empezamos a aumentar el ritmo hasta que a falta de 300 quedábamos ya solo tres atletas. A falta de 200 me sentí con fuerzas para hacer un último cambio fuerte y llevarme la victoria".

Pedro, cuya temporada invernal se vio condicionada por una lesión muscular en el gemelo, que le impidió acudir al Campeonato de España absoluto en Ourense, tiene varias citas fijadas en la agenda veraniega: "Mis próximos objetivos son claramente el Nacional del 17 de julio, que me dé el billete para el Mundial Sub20 en Cali. Además de campeonatos, también quiero conseguir marcas personales en aire libre en 1.500 y en 3.000".

Son meses especiales para él. Culminado su ciclo escolar en Vigo, Pedro Vázquez ha aceptado una beca en Estados Unidos. "Me iré a la Universidad de Portland porque me parece una buena universidad para mí que encaja con los objetivos que busco a largo plazo", explica sobre su decisión. "Allí podré compaginar la parte deportiva con la académica. En otras palabras, podré entrenar tranquilo mientras estudio una carrera. El grupo de entrenamiento cuenta con un conjunto de atletas sólidos en medio fondo y fondo. Lo que quiero estudiar aún no lo tengo claro, aunque será algo relacionado con la biología, química y matemáticas, que son las tres asignaturas que más me gustan".