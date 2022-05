El entrenador del Lugo, Rubén Albés, no continuará. “Es una decisión personal. Siento que mi ciclo en el Lugo, donde me he sentido feliz, respetado y valorado, debe finalizar”, asegura. Albés recordó su “bagaje de dos permanencias” en el Lugo, “una rozando el milagro y otra (la actual) con una buena campaña. Esto implica mucho desgaste. Yo me involucro mucho con el club, los futbolistas y la ciudad. y siento que es el momento de no continuar, pero desde el agradecimiento”, manifestó.

El técnico se acordó, “primero”, del presidente, Tino Saqués, “porque solo un loco” le “hubiera dado la oportunidad de coger al equipo la temporada pasada en una situación dramática” y este año se ha “sentido respetado en todo momento”. “Nunca he estado más de dos temporadas en un equipo. Siempre he buscado nuevos retos. Por eso, siendo tan joven, he vivido cosas buenas, malas y regulares”, apuntó.