Yilmaz Fatih, Delibas Ferhat, Kaplan Ahmet y Gokmen Eren yacen a sus pies, entre metafórica y literalmente, como en un cuadro de Lepanto. No sobre las tablas descuajaringadas de una galera azotada por el mar, sino sobre la lona igualmente azul de un cuadrilátero de Estambul. Pablo González Izard ha conquistado la Copa del Mundo de kickboxing que se ha disputado en la megaurbe turca. Una victoria que lo consolida en su exitosa bajada de peso. Lo ha logrado batiendo en secuencia a cuatro púgiles del país anfitrión, de escuela famosa por su bravura. El gran objetivo del vigués esta temporada es el Europeo, que se disputará en noviembre en la localidad también turca, esta vez anatolia, de Antalya. Se arriesga a que lo declaren persona non grata porque ya avisa: “Tendré las mismas intenciones”.

Pablo González Izard, aunque todavía frecuenta el gimnasio de Urzaiz, se ha desprendido del cordón umbilical con el entrenador Simón González. Ha emprendido su propio camino. Mientras Simón aconsejaba a su otro discípulo aventajado, Alberto Loureiro, que se mudase al full contact para probar la aventura olímpica, Pablo ha decidido mantenerse en low kick. “A principio de año estuve tentado. La categoría de -86 kilos, la mía habitual, entraba en full contact. Pero he querido pensar más allá y dirigir mi carrera ya hacia una dirección única. Tengo 20 peleas en kickboxing, casi 20 en full contact, 15 en boxeo, no sé cuántas en savate... Prefiero centrarme en lo mío y coger una línea. Mi objetivo es el Campeonato de Europa en noviembre”.

Sí ha afrontado, como Loureiro, un cambio de categoría; en su caso, de esos -86 a -81 –de semipesado a crucero–. Izard ha completado la transformación física con éxito. “Hice una bajada de peso supernatural, reduciendo la grasa, en contacto con un nutricionista especializado en estos deportes. No sufrí nada”, asegura. “He cambiado mis hábitos. Soy constante. Peso la comida. Me privo de cosas. Pero gracias a eso llevo asentado mes y medio. De la selección he sido el único que no ha tenido que sudar antes de los pesajes o que cenaba y desayunaba con normalidad. Quitarse el peso de la cabeza y centrarse en la competición era clave”.

La cita lo exigía. Izard había competido en algún torneo menor para rodarse. La Copa del Mundo en Estambul no admitía probaturas ni dudas. Es una de las escasas organizadas por la WAKO –principal órgano rector del kickboxing– que reparte puntos para el ranking internacional. Izard, tercero en su anterior categoría, partía ahora de cero. Evento de formato abierto, estilo open, campeones de todo tipo se mezclarían con representantes locales: “Por eso es de los mejores torneos. Los turcos no te regalan nada. Son muy aguerridos y peligrosos. Van hacia adelante y les gusta cruzar golpes”.

Izard tuvo que lidiar además con las complicaciones del viaje a Estambul: un vuelo que se cancela, el escaso margen de tiempo para presentarse a la revisión médica, los trámites burocráticos, buscar un local adecuado para comer... “El primer día resultó de adaptación total, bastante caótico. Estuve estresado”, confiesa.

–Ya está, ya pasó todo. Mañana merecerá la pena –se dijo al meterse en cama.

Se despertó, desayunó, se preparó y bajó en ascensor a los pabellones preparados en los sotanos del inmenso complejo hotelero. Ante su vista, quince tatamis y diez cuadriláteros, con todo el bullicio a su alrededor. Cualquier atisbo de nerviosismo se le pasó en el combate de octavos. Venció a Yilmaz Fatih por KO. E igual en cuartos a Delibas Ferhat.

Aunque el cuadro incluía a un uzbeko, un marroquí o un iraquí, solo turcos se le fueron oponiendo en la criba. Incluso en la mesa. Los técnicos de la Federación Española protestaron en semifinales. La organización había designado tres jueces turcos. La normativa prohíbe que coincida su nacionalidad con la de los púgiles. Hubo que esperar al final de otras peleas y aún quedó un juez turco. El único que catalogó a Izard como perdedor en todo el campeonato. El vigués, pese a enfriarse durante los diez minutos de espera, dominó a Kaplan Ahmet, que había sido bronce en el Europeo de 2018. Los otros dos jueces lo sentenciaron con claridad. En la final, Izard batió también en las cartulinas a Gokmen Eren, anterior campeón de esta copa y cuarto en el ranking mundial. “Sentí bastante presión. Solo con el KO puedes impedir la posibilidad de que te roben”, recuerda.

El balance, en el cómputo de los logros y las dificultades, es muy satisfactorio. Funcionó el plan que su analista, Dani, había preparado tras estudiar a los rivales. Y se sintió fresco gracias al trabajo con su preparador físico, Diego. “Ya en -86 nunca me hacían daño. Si perdía, era a los puntos. No me solían castigar”, explica Izard. “Ahora en esta categoría me siento superpoderoso. Mis rivales no se atrevían a entrarme. Me noto muy grande”.

Ha regresado con secuelas, un desgarro en el bíceps y un dedo gordo maltrecho, que no contradicen su optimismo. Son secuelas de tanto puñetazo a sus contrincantes; “de pegar, no de que me peguen”. De su recuperación dependerá si acude a la Copa del Mundo de Budapest o si espera al Campeonato de España que Córdoba acoge a finales de junio. Izard intentará lograr su cuarto título consecutivo.