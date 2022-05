El Kaleido Universidade de Vigo organizó en el complejo deportivo de As Lagoas Marcosende y el colegio O Castro British International School la Copa Xunta de rugby seven. Acudieron cientos de jugadores, divididos en 36 equipos de diferentes edades, pertenecientes a clubes de toda Galicia. Y con variedad en los resultados, ya que ninguna entidad logró imponerse en más de una categoría.

El Campus Universidade de Ourense ganó en sénior masculino, por delante de Kaleido y CRAT de A Coruña. Fue precisamente el CRAT el que ganó en sénior femenino, por delante de Santiago y Ourense. De esta forma se cumplían los pronósticos al dominar los equipos que militan en categorías superiores en rugby XV.

En cuanto a las competiciones de escuela, en sub 18 ganó el Ferrol por delante de Kaleido y Os Ingleses de Vilagarcía; en sub 16, Kaleido Universidade de Vigo B –la plantilla de XV se había dividido en dos equipos–, por delante de Os Ingleses y Ferrol; y en sub 14, Os Ingleses logró el título pese a la oposición de Kaleido y Muralla de Lugo.

Además de los clubes ya mencionados, también acudieron a los campos olívicos representantes de Coreti Lalín, Pontevedra, Asociación Valentes, Fendetestas, Zalaeta y Escola Asterix de Viveiro. Esta Copa Xunta ha servido como fiesta de final de temporada a nivel rugbístico.