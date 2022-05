“Chiqui” pertenece a esa clase de jugadores condenados a la desaparición. Este fútbol tan medido y esquematizado que deja cada día menos espacio para la improvisación tiende a expulsarles o a relegarles a papeles secundarios. Últimos cambios, revulsivos para el segundo tiempo o soluciones desesperadas son los papeles que se les reserva de forma recurrente. Felizmente no sucedió en el Coruxo donde este diabólico extremo ha volado en libertad para convertirse en uno de los personajes de la temporada y en una de las muchas razones por las que el Coruxo recondujo una situación complicada para acabar metiéndose en el play-off de ascenso a Primera RFEF cuyo primer episodio tendrá lugar este domingo cuando se enfrenten al Peña Deportiva de Ibiza.

A su habitual repertorio Chiqui ha añadido esta temporada otra cualidad que le ha convertido en un jugador diferencial dentro de la categoría: el gol. Hasta el domingo, en el que Youssef anotó el doblete que le ponía con nueve goles esta temporada, era el máximo goleador del equipo igualado con Mateo. Ocho goles en su cuenta, algo que incluso para él ha sido una sorpresa: “La temporada que más goles metí creo que fueron cinco y hasta para mí ha supuesto una sorpresa. Habitualmente no era mi fuerte y estaba más centrado en dar asistencias. Pero estoy encantado con mis números esta temporada tanto de goles como asistencias porque ahora sí es verdad que decido mejor delante de la portería”. Un arma que le ha hecho aún más desequilibrante y que terminó por explotar con la llegada de los hermanos Montes al banquillo: “Antes me preocupaba más por defender que por atacar. Jacobo y Marcos me han dado mucha más libertad para moverme por todo el campo. Sigo trabajando en defensa, pero ahora disfruto de la posibilidad de hacer otra clase de movimientos y de aparecer por diferentes zonas”.

No oculta el atacante del Coruxo que la llegada de los hermanos Montes supuso un cambio radical en todo el grupo, sobre todo en el aspecto psicológico: “Es que no sabíamos lo que nos pasaba o por qué no ganábamos los partidos. Desde que llegaron hicieron un gran trabajo táctico, pero creo que lo más importante fue la parte mental porque estábamos algo bloqueados. Después empezamos a jugar mejor, más liberados...también apareció algo de suerte. Todo nos acabó por impulsar”. También ayudó un vestuario unido “que sabía que tarde o temprano tenía que salir de esa situación y que permaneció junto en los malos momentos. Eso fue fundamental”.

Por eso cuando se le pregunta por el objetivo en el play-off que arrancará el domingo tiene clara su meta principal: “Disfrutar todo lo posible de la experiencia porque lo hemos pasado mal. Hemos sufrido mucho esta temporada y ahora claro que queremos ganar y ascender, pero lo primero es disfrutar de una experiencia que tanto trabajo nos ha costado conseguir”.

No quiere pensar mucho en el futuro. Su fútbol reclama a gritos una categoría superior y a su puerta comenzarán a llamar con insistencia desde distintas plazas. Él se lo toma con calma. Tiene que saber en qué categoría juega el Coruxo la próxima temporada y luego quiere descansar y analizar con calma las posibilidades que se vayan abriendo: “El Coruxo va a ser el primer equipo con el que hable. Pero la temporada supone un desgaste importante, quiero acabarla lo mejor posible, descansar con la familia y ya habrá tiempo para tomar decisiones”.