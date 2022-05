Al Acanor Novás Valinox le restan dos jornadas ligueras en División de Honor Plata Masculina. La permanencia quedó asegurada con la clasificación para la fase de ascenso. El sueño de Asobal se esfumó después bien pronto. El equipo rosaleiro, sin exigencias competitivas, solo ha sumado un empate en las cinco últimas jornadas. El sábado (19.00) clausura sus obligaciones como local ante el Horneo Alicante. No será un simple trámite. Álvaro Senovilla y cinco de sus principales jugadores comparecerán por última vez en O Calvario. El club dice adiós a la etapa más brillante de su historia. La directiva ha avanzado en la remodelación de la plantilla. Ha asegurado ya varios fichajes. Busca todavía un reemplazo para Senovilla. “El equipo da un cambio importante, pero volverá a ser competitivo”, promete el presidente, Andrés Senra.

No han sido días sencillos en el Novás. La directiva presentó hace varias semanas una oferta de renovación a Senovilla. Pero el pasado viernes, antes de que se hubiese concretado la negociación, decidieron retirarla. “Se ha terminado un ciclo. Era mejor dejarlo aquí antes de desgastarnos. Será una etapa nueva, con aire fresco y cambios en la plantilla”, resume Senra.

Ni el mandatario ni el entrenador, que aplaza cualquier evaluación a que concluya la temporada y que no maneja ninguna oferta de otro club, quieren concretar las razones finales de la separación. En todo caso, nada afecta a la valoración de las dos campañas en las que el vallisoletano ha dirigido a los rosaleiros. Los jugadores le han testimoniado su afecto y admiración en redes sociales. Senra lo comparte. “Su primer año fue inolvidable, el mejor de la historia del club. Nos hizo soñar con el ascenso a Asobal. A pesar de que a nivel presupuestario estábamos por debajo de muchos otros, hizo que no se notase en la pista. Ha logrado que muchos problemas, sobre todo esta temporada en forma de lesiones, se olvidasen. Los resultados no han sido tan buenos en este segundo año, pero hay mucho mérito también. Ha sido capaz de lidiar con hasta siete bajas. Deportivamente ha sido el mejor entrenador de la historia del club. Esto tiene que quedar ahí. Por eso también es mejor dejarlo con un buen sabor de boca que ampliar el vínculo y que la relación se complique”.

“Estamos buscando y viendo diferentes opciones tanto en Galicia como fuera”, reconoce Senra sobre el proceso de sustitución de Senovilla. “Nuestra intención es irnos a un perfil que se adapte al club que tenemos; no solo a las circunstancias económicas sino de plantilla, con jugadores que compaginan deporte y trabajo. Tiene que entender que la exigencia con ese tipo de jugador no puede ser la misma que con un profesional o que no tenemos los medios que tienen otros en cuanto a servicios de fisioterapia, médicos o la manera de viajar. Y que venga con ganas de hacer un trabajo que le pueda llevar a un equipo superior”.

“Manejamos varios nombres sin volvernos locos. Es un giro inesperado con el que no contábamos hace una semana. Estamos terminando la temporada y la gente se empieza a comprometer. Pero no nos vamos a precipitar. Seguro que alguna opción buena va a aparecer”, confía Senra.

En cuanto a la reconversión de la plantilla, ayer se hacía oficial el adiós de Gabriel Chaparro, Henrique Petter, fichados en 2019, y Martín Molina, Eloy Krook y Pau Ferré, en 2020. Cinco jugadores capitales. Su marcha afecta especialmente al potencial goleador y a la primera línea. “Han decidido aceptar otras propuestas con el fin de mejorar y seguir creciendo”, ha señalado la entidad en su comunicado de agradecimiento. Son cambios que sí se habían conocido con mayor antelación. La directiva ya ha cerrado tres fichajes y tiene otro encaminado. Si se concreta, faltaría una sola contratación más. “La confección de la plantilla está prácticamente terminada”, anticipa Senra.