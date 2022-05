José Luis Gayà y Carlos Soler son dos de los nombres propios a los que se refiere Anil Murthy en las conversaciones conseguidos en exclusiva por SUPERDEPORTE, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario. El presidente del Valencia habla de los dos capitanes a las puertas del mercado de verano y en medio de sus procesos de renovación. Anil lo tiene claro. Hay que vender y no tendrá reparo en utilizar a parte de la prensa para intentar echar a la afición encima de los jugadores. Eso es al menos lo que dice de manera interna en las conversaciones a las que ha tenido acceso el periódico.

Sobre gayà Anil no esconde la gran labor de vestuario de Gayà, pero lejos de apostar fuerte por su continuidad, le invita a marcharse del Valencia porque el equipo se va a reforzar "poco" este verano. Así se refiere al capitán: "Después de la derrota del otro día (final de Copa) y no entrar en Europa, él está un poco KO, pero está liderando bien al equipo para terminar bien la temporada. Lleva años aquí y me encanta eso. Hay que respetarles su ambición de jugar con la selección y subir a un equipo que está en Champions. Pero al final si yo le digo: ‘José Luis, el año que viene voy a fichar poco, vas a pensar ¿Qué hago aquí?’". Inmediatamente después, deja un mensaje final al capitán en la conversación a la que ha tenido acceso SUPER con una difícil interpretación. "Van a cantar ‘Anil canalla, fuera de Mestalla’ pero lo van a cantar por ti (refiriéndose a Gayà)", señala el presidente del Valencia en privado.

Lo que está claro es que Anil hace planes sin Gayà y asegura con seguridad que el lateral izquierdo del Valencia de la próxima temporada será el joven Jesús Vázquez. Tal cual. "Vázquez va a ser nuestro lateral izquierdo el año que viene", afirma el presidente en la conversación. .

sobre soler Murthy, como pasa con Gayà, también da por vendido a Soler este verano. El presidente tiene claro que va a traspasar a Carlos en este mercado y amenaza con usar a cierto sector de la prensa para ‘matar’ al jugador si no deja dinero. "’Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa’. Los 100.000 euros los voy a poner. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido dinero en ti", dice en la conversación.

Anil, lejos de hacer autocrítica sobre la gestión de Meriton en los últimos años, asegura que "Carlos tiene claro que se va desde principio de la temporada". Estas son las palabras del presidente: "Carlos Soler para mí tiene claro desde principio de año que se va porque tiene muchísima ambición. Kang In tenía ambición también. Estaba cerrado un cincuenta por ciento para el Valencia al Braga, que fue a Europa y está peleando por volver, pero se fue por cero para el Valencia al Mallorca. Carlos lo tiene claro desde principio de la temporada. Pero no pasa nada. Hay que respetar porque ellos tienen demasiada presión de la afición. Tiene a su mujer, familiares, lo último que quiere es salir mal, que sus padres puedan salir a la calle. Si sale quiere que su familia esté bien aquí y lo respeto", asegura el presidente.