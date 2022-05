El valor de educar en el fracaso: "Hoy mi hijo me ha contado un problema y no he movido un dedo para solucionarlo"

"Hoy mi hijo de 9 años me ha contado un problema y no he movido un dedo para solucionarlo". Con esta frase, Lorena Gaytan inició un post que publicó hace unos días en su perfil de LinkedIn con el que quiso invitar a reflexionar a sus seguidores respecto a una situación cotidiana que le había tocado vivir su pequeño de nueve años, jugador del equipo de fútbol redondelano Club Deportivo Choco.

El pasado sábado 14 de mayo, el equipo jugaba el partido más decisivo de la temporada, puesto que enfrentaban a los terceros de la tabla, en plena disputa por el ascenso de categoría. Sin embargo, el hijo de Lorena Gaytan llegó a casa el jueves tras el entrenamiento "cabizbajo y lloroso", ya que no había sido convocado. Aquella noche, el pequeño apenas cenó y su familia intentó consolarle restándole importancia al partido, convenciéndole de que iría igualmente toda la familia a animar al equipo hasta el final, pero el niño solo pensaba en que se perdía el partido más importante del año. 🔴🔴 Bos días ‼️ Comezamolo dia cun texto dunha nai que ben nos debe servir para reflexionar. #sᴇɴᴛɪᴍᴇɴᴛᴏᴄʜᴏϙᴜᴇɪʀᴏ #ADNChoco Posted by C.D.Choco on Monday, May 16, 2022 En su reflexión, esta madre señala que "sería muy sencillo escribir a su entrenador y contarle lo afectado que está. Pedirle por favor que si alguien se da de baja, le convoque al menos como suplente de suplente. Que lo saque aunque sea 5 minutos al campo. Solucionar este problema es muy muy fácil, pero he decidido no hacerlo". Esta decisión, que ha sido aplaudida por miles de personas en las redes sociales, puesto que la carta se ha hecho viral, radica en que Lorena Gaytan considera que es más importante que aprenda a enfrentarse a la frustración ahora, "preparándose para el día que no tenga la nota de corte para la Universidad, la chica que le gusta le dé calabazas, no pase el proceso de selección que tanto se haya currado o promocionen a su compañero de trabajo y no a él", apuntaba. Y es que para esta madre ha optado por enseñar a su pequeño el valor del fracaso frente al éxito, lo que ella define como "el otro lado de la misma moneda". Lorena Gaytan considera que "pasamos tanto tiempo preparándoles para triunfar en la vida que a veces se nos olvida que es igualmente importante prepararles para el fracaso" y concluyó su carta con un mensaje de ánimo para su hijo de nueve años: "Ánimo, campeón, el sol volverá a salir mañana". La reflexión de Lorena logró hacerse viral con casi 20.000 reacciones y con más de 1.000 comentarios, una reflexión que incluso desde el propio club redondelano se ha compartido en las redes sociales como ejemplo de una educación en valores a los más pequeños dentro del ámbito deportivo. Llegado el sábado, el día del partido, el hijo de Lorena lo vivió con intensidad desde la banda, haciendo de recogepelotas para que los suyos no perdieran tiempo ni concentración. Finalmente, los de Redondela ganaron 6-3 y dejaron momentos muy emotivos como el de los compañeros consolando a su portero tras un error que les costó el segundo gol. Tras el pitido final, Lorena describió la celebración como "apoteósica" y su pequeño fue uno más en la piña de jugadores. Al acabar la jornada, el niño le dijo: "Mamá, qué bien lo hemos pasado hoy".