1. EDF Promesas Logroño (0+1): Ana Palacios, Nuria Caro, Rocío García (1), Izaskun Olivares, María Miguel -cinco inicial-, Celia (p), Marina Pinillos, Ángela Balmaseda y Ángela Martínez.

4. Bembrive FS (1+3): Marina Groba; Lucía González “Lutxi”, María González (1), María Souto “Mery”, Eva -cinco inicial-, Laura (3), Clau, Lucía Osorio, Carla Jardón “Carluxi” y Sabela Jardón “Sabeliw”.

Árbitros: Lucía Gómez y Víctor Arcas (La Rioja). Amarilla a Eva, por el conjunto vigués.

Goles: 0-1 (min. 9), Laura. 0-2 (min. 31), Laura. 1-2 (min. 34), Rocío García. 1-3 (min. 39), María González. 1-4 (min. 39), Laura.

Incidencias: Polideportivo Gonzalo de Berceo, en Logroño. Jornada 23 de Segunda División, antepenúltima de la temporada en el grupo 1.

En un partido marcado por las bajas (la goleadora Carmen García, Mirian Iruzubieta o Alicia Salinas por el Promesas EDF; “Paulinha”, Lucía Casal o Paula Estévez por el Bembrive), las verdes cerraron sus desplazamientos fuera de Galicia con un impoluto seis de seis. Villaviciosa, Mioño (Castro Urdiales), Bilbao, Salamanca, Pamplona y Logroño han sufrido el empuje de las de “Pitu” García, que siguen demostrando que son el mejor equipo del grupo tras los dos conjuntos descendidos de la elite, Amarelle y Cidade de As Burgas, los únicos que hasta ahora han sido capaces de arrebatar los puntos a las viguesas.

Las verdes, que con 0-0 sufrieron una clara ocasión local (minuto 7) abortada por Marina -jugó infiltrada-, se pusieron por delante con un obús de Laura a la escuadra derecha de Ana Palacios. A partir de ahí el quinteto gallego mantuvo el control del partido frente a un rival ordenado atrás pero sin pegada.

El 0-2 llegó un minuto después de una clarísima oportunidad de “Lutxi”, con otro tanto inapelable de Laura, que acabó el partido con un hat-trick.

Solo cuando las viguesas se dejaron llevar y el partido se amuermó, el promesas recortó diferencias. “Lutxi” se entretuvo, perdió el cuero como cierre y Rocío se fue sola para regatear a la portera viguesa y firmar el 1-2. Pero no hubo mucho más. Una fantástica jugada de Clau a 4:12, con pared que la dejaba sola, acababa con remate de la morracense a portería vacía… fuera. Pero ya no hubo más concesiones frente a las de Josemi Bayo, que en los tres últimos minutos se cargaron de faltas. Un zapatazo de María González noqueó al rival, que no supo atacar con portera jugadora y, veintidós segundos después, Laura marcaba a portería vacía.

A dos jornadas del final sigue el pulso con el Cidade ourensano, que este sábado se impuso al Rodiles (3-1) y mantiene los cuatro puntos de ventaja sobre el Bembrive FS (64 por 60).

El próximo sábado, último desplazamiento del conjunto vigués, que jugará en Castro de Rei (Lugo) ante el Bloques Cando mientras el cuadro ourensano se desplaza a A Coruña para medirse al Viaxes Amarelle.