El campeonato de Segunda RFEF baja esta mañana el telón, con el Coruxo jugándose el pase a la fase final por el ascenso de categoría. Algo que podría haber sido lógico en una temporada normal, pero que después de lo vivido en los últimos nueve meses, hay que considerarlo como extraordinario. Y es que no podemos olvidar que, a finales del mes de noviembre, el equipo vigués ocupaba puestos de descenso a Tercera, y tenía la salvación a cinco puntos.

Ahora, el equipo de los hermanos Montes tiene en su mano la clasificación para la fase de ascenso. No depende de nadie, y sabe que, con la victoria sobre la Gimnástica Segoviana, habrán logrado la clasificación. No va a ser un partido fácil, ya que los segovianos también se juegan la vida, ya que solo tienen dos puntos de ventaja sobre el puesto de play out de permanencia. Le podría llegar un empate, dependiendo de otros campos, pero no quieren llegar a esa situación.

Los hermanos Montes trabajaron durante la semana el aspecto psicológico con sus jugadores. Los entrenadores detectaron cierta excitación en la plantilla, lógica después de la temporada que han pasado, por lo que quisieron controlar el nivel emocional de los jugadores, para que no le pasen factura en el encuentro de esta mañana.

Jacobo recupera a Youssef y Álex Ares para este último partido de Liga, manteniendo la baja de Pablo Crespo y de Martín Fuentes, que continúa sin recuperar.

El club vigués, consciente de la importancia de los tres puntos en juego, le dio a cada socios tres entradas totalmente gratuitas, y es que el apoyo desde la grada ha sido fundamental a lo largo de toda la temporada. Desde el vestuario de O Vao se hace un llamamiento para que el campo registre la mejor entrada de la temporada y, si es posible, que se llene.

El equipo finalizó en la mañana de ayer la preparación del encuentro ante la Gimnástica en el campo de O Vao. Un entrenamiento en donde se pudo ver a un equipo muy metido, y consciente de lo mucho que se juegan en este último encuentro de la temporada regular. A priori, no se esperan demasiadas novedades en el “once” inicial que pueda poner de salida Jacobo Montes, y que podría ser el mismo que hace quince días logró la victoria en el campo de O Vao ante el Marino.

Alberto estaría bajo palos, con Lucas y Jacobo Trigo en el centro de la defensa, con Aitor Aspas y Johan en los laterales. Por delante formaría el capitán Antón de Vicente como enganche con el centro del campo, en donde Mateo Míguez jugaría por el centro con García y Chiqui en banda, y como hombre más adelantado Youssef.

Un día importante para el Coruxo, que con el apoyo de sus aficionados, quieren estar en el sorteo de mañana lunes, a partir de las 11.30 horas en la sede de la Federación en Las Rozas.

Acceso al campo de O Vao

Los aficionados que esta mañana acudan al campo de O Vao, deberán tener en cuenta que la Avenida de Samil estará cortada desde las ocho de la mañana por la “Holi Life”, por lo que deberán tener en cuenta una ruta alternativa para llegar al campo de O Vao, y evitar el tráfico que se puede generar por ese corte.