Deportivo Alavés (31 puntos), Mallorca (33), Cádiz (35), Granada (37) y Getafe (38) afrontan hoy (19.30 horas) una jornada unificada de LaLiga Santander de tintes dramáticos en la que tratarán de evitar acompañar al Levante a LaLiga SmartBank, mientras que Villarreal y Real Sociedad se disputan la última de las plazas de acceso a la Liga Europa.

Solo los vitorianos, que visitan al ya descendido Levante, y los baleares, que reciben a un Rayo Vallecano sin nada en juego, pueden caer de manera matemática al pozo de Segunda si tropiezan esta jornada, mientras que los demás tendrían que esperar a la última fecha para conocer su futuro. En siete puntos se mueven los cinco equipos en peligro, con probabilidades muy dispares de salvarse.

En un Ciutat de València de luto tras el descenso matemático de su equipo en el Santiago Bernabéu, el Alavés, a pesar de sumar tres triunfos en los últimos cinco encuentros, no depende de sí mismo. Si pierde, estará descendido; para mantenerse en Primera, deberán ganar sus dos partidos, que el Cádiz solo sume un punto y que el Mallorca pierda al menos un choque, o ganar uno y empatar otro siempre y cuando los gaditanos no venzan en lo que resta de Liga y los mallorquinistas solo logren un punto.

El conjunto de Javier Aguirre, antepenúltimo a dos unidades de la salvación, llega a la penúltima cita tras ‘rascar’ un empate ante el Sevilla y consciente de que necesita sumar de tres en tres para alejar el fantasma del descenso.

Son varias las combinaciones que le dan la permanencia, pero la más sencilla es imponerse en sus dos siguientes choques y que el Cádiz no gane todo o que el Granada solo sume un punto. Como tiene también el particular ganado a los amarillos y al Alavés, también le bastaría con puntuar en los dos encuentros y que el Cádiz pierda los suyos y que los babazorros no ganen todo.

A los andaluces, a priori, les espera el peor calendario de todos, ya que reciben al campeón Real Madrid en el Nuevo Mirandilla y se enfrentan en la jornada final a un Alavés que podría llegar vivo a la lucha por la permanencia. Si ganan sus dos partidos, los de Sergio González estarán salvados, pero también si los pierden y el Mallorca no suma más de un punto y el cuadro vitoriano pierde uno.

El Granada, que visita a un Real Betis que tiene la ‘Champions’ muy difícil -a cinco puntos-, también quiere hacer los deberes, en el que se salvará si gana. También le valen dos empates en las últimas jornadas, o incluso no vencer en ninguno, siempre que el Mallorca no lo gane todo.

Mientras, en el Coliseum, al Getafe le basta con conseguir un punto ante el Barcelona -que no se juega nada con la plaza de Liga de Campeones atada- o en la fecha definitiva ante el Elche.