Hace cuatro meses los hermanos Montes llegaron a Coruxo para tratar de reconducir la delicada situación del club de O Vao, inmerso en una inesperada crisis deportiva que nadie imaginaba en uno de los teóricos candidatos a estar en la fase de ascenso a Primera RFEF. El 1 de diciembre, el día que se anunció el relevo en el banquillo verde, el equipo aún tenía reciente el empate sin goles en el campo del Bergantiños. Era la jornada trece de Liga y el Coruxo era antepenúltimo, a cinco puntos de la salvación. Aunque el club trató de no transmitir cierta calma no tuvo más remedio que buscar un revulsivo. Y los Montes regresaron a uno de esos lugares en los que habían sido muy felices. Después de darse dos costalazos severos en el Celta B y el Guijuelo, el Coruxo les ofrecía la oportunidad de reencontrarse con la parte más dulce de este deporte.

Cuatro meses después de aquellas primeras fotos en el campo de O Vao –que por entonces aún estaba en obras– el Coruxo afronta el domingo un partido cargado de atractivo. Si ganan en su campo a la Segoviana –conjunto que que aún tiene pendiente hacer los deberes porque la permanencia no está asegurada– se clasificarán para jugar el play-off de ascenso a Primera RFEF. Aquel objetivo inicial de la temporada, impensable en el mes de diciembre, ha terminado por hacerse realidad después de cuatro meses en los que el Coruxo ha sido el segundo mejor equipo de la categoría, solo superado por el Pontevedra, club que ha conseguido el ascenso como campeón de grupo.

Los números conseguidos por el Coruxo bajo el influjo de Jacobo y Marcos Montes impresionan. En las veinte jornadas que han dirigido al equipo han sumado 38 puntos, lo que supone una media de casi dos puntos por cada partido. En este tramo solo el Pontevedra, que logró 41 puntos, supera este registro. Por detrás queda el resto de integrantes del grupo: 37 del Bergantiños, 34 del Navalcarnero o 33 del Unión Adarve. El resto, a años luz del Coruxo.

Su rendimiento como local ha sido esencial en esta historia. Bajo el mando de los Montes el Coruxo conquistó seis victorias consecutivas como local en Fragoselo y, tras su traslado al remozado campo de O Vao, ha añadido otros dos triunfos y un par de empates. Esa solidez como local les ha impulsado en la clasificación y solo desgraciados partidos como el de Langreo o Arenteiro (donde se le escaparon en los últimos minutos y de forma injusta cinco puntos) han impedido que a estas horas tuviesen el trabajo hecho. Les queda el último paso que en ocasiones es el más complicado. El domingo a las 12:00 horas su parroquia estará movilizada y el club se ha preocupado porque el aspecto de O Vao sea inmejorable para empujar a los jugadores a un triunfo que les ponga en la línea de salida de un ascenso con el que nadie contaba en invierno. Pero el milagro de los Montes ha terminado por hacerse realidad. Ellos han acostumbrado al equipo a ir dando pequeños pasos, a no querer avanzar de repente a grandes zancadas por miedo a tropezarse. Se trataba de ir haciendo las cosas cada vez mejor. Ajustaron piezas, aparecieron futbolistas que hasta el momento estaban fuera del foco (el caso de Alberto en la portería es uno de los más evidentes) y dieron protagonismo a quienes podían ser diferenciales en la categoría. Chiqui y Mateo (con ocho goles cada uno en su cuenta) y Youssef (siete goles) han sido esenciales también en la mutación que ha vivido el Coruxo en estos últimos meses de competición. Los Montes no han cambiado en gran medida su línea de conducta en este tiempo. Son reconocibles sus equipos. Aunque la experiencia –y también los tropiezos en los anteriores proyectos que han encabezado– ha podido matizar detalles en su idea, es fácil ver en el Coruxo muchas de las cosas que implantaron en su anterior etapa en O Vao, en el Choco o en el Celta B, donde su obra quedó inacabada. Ese gusto por el fútbol y por jugar siempre en el campo del rival se mantienen. Así fueron sacando al Coruxo del barrizal clasificatorio en el que lo encontraron. Ahora están a las puertas de la fase de ascenso. La tocan con los dedos, pero no piensan aún en ella. Esa será otra historia. Ahora se trata simplemente de sacar el billete. Algo tan próximo y a la vez tan lejano.