UB Lavadores, en Vigo, e Indupor BM Porriño, en Torrelavega, inician hoy la fase de ascenso a Primera Nacional Masculina. Serán dos fases complicadas y duras, pero ambos conjuntos emprenden el reto con la máxima confianza.

El Lavadores, campeón gallego, jugará en casa, con el apoyo de su público, con el objetivo de recuperar una categoría perdida hace sólo un año. El conjunto vigués, dirigido por Luis Montes, se enfrentará al Rocasa, Aula Valladolid y Grupo Astur. Comenzará la fase esta tarde, a partir de las 20:30 horas, enfrentándose al Rocasa, primer clasificado de Canarias.

El Lavadores ha preparado la fase con tranquilidad, al no haber tenido que disputar la Final Four, aunque sabe que tiene la plantilla más joven e inexperta de la fase. No estará seguro Cristóbal Covelo (lesionado) y tiene escasas posibilidades de jugar David Veloso, que lleva varias semanas parado. Montes destaca que “el objetivo a principio de temporada no era el ascenso, pero una vez estás aquí, y juegas en casa, el objetivo es divertirse, competir y hacer disfrutar a los tuyos”. Se espera un gran ambiente para impulsar al equipo vigués a su gran objetivo.

Fase en Torrelavega

Por su parte, el Indupor BM Porriño, subcampión galego, viaja a Torrelavega, donde se enfrentará al conjunto local, con el que precisamente inicia la fase esta tarde (19:00 horas). El Bathco BM Torrelavega es un equipo filial, con jugadores con minutos en Asobal, y por tanto experiencia. Además, se enfrentarán al Grupo Dromedario BM Viana, de Valladolid, y al Indupime Basauri. Los de O Porriño viajan con la baja de Gabri, por lesión en el hombro, y algunos jugadores entre algodones, a los que habrá que dar descanso, para lo que también viaja juveniles.

El entrenador Dani Benaches destaca la dificultad de la fase, pero “vamos a pelearlo al máximo, como hemos hecho toda la temporada. Sabemos que no somos el mejor equipo, pero en lucha y entrega no nos van a superar”. Sólo asciende el campeón de cada grupo lo que aumenta la dificultad de la empresa. Ganar el primer partido, el de hoy, es básico para asentar sus esperanzas.