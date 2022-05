Aitor, jugador del Chaín que agredió al árbitro del partido contra el Mos, ha pedido disculpas públicas a través de una carta. El futbolista, aunque considera su acto “injustificable”, explica que el bofetón que propinó a David Sánchez obedeció a una “falta de respeto” previa. “Prometo que no volverá a pasar”, concluye. El juez único de competición decidirá esta semana qué sanción impone a Aitor.

El encuentro entre el Chaín y el Mos, en el campo de A Gándara, correspondía a la quinta jornada de la fase de ascenso a Primera Autonómica en el grupo de Vigo. Chaín y Mos ocupaban la tercera y cuarta posición. Ascienden dos y el derrotado quedaría descartado. El suceso se produjo en el minuto 94, después de que el Mos lograse el 2-3. El árbitro relata en el acta que el jugador con dorsal 24 “tras ser amonestado previamente por protestar de forma ostensible una decisión mía, me propina un manotazo con la mano abierta a la altura de la cara de forma violenta”. David Sánchez, tras expulsar al agresor, decidió suspender el partido. Ambos equipos abandonaron la cancha sin más incidentes.

Ese jugador del Chaín con dorsal 24 ha enviado una carta de disculpa a la Federación Gallega y la delegación arbitral. También la hace pública. Escribe: “Soy Aitor, jugador del CCD Chaín. Remito esta carta para pedir disculpas por mi acto (...). Quiero pedir disculpas sobre todo al colegiado David Sánchez Tierra por mi acto injustificable. También pedir disculpas al comité y a la federación. Nunca en mi vida después de 23 años jugando al fútbol he tenido un acto similar. La situación fue resultado de los nervios de un partido de ascenso más la presión a la que nos vimos sometidos por los gritos y faltas de respeto del colegiado, en especial hacia mí, durante todo el encuentro, y no solo en esta ocasión sino siempre que nos arbitra. Quiero decir también que no le he insultado ni le he gritado en ningún momento y que al verme sobrepasado por su falta de respeto gritándome ‘que dejara de hacer el subnormal con esos gestos’ le he dado una bofetada y ya, en ese mismo momento arrepentido me fui al vestuario sin hacer ningún otro acto con el colegiado ni le he gritado ni le he insultado ni absolutamente nada. Con todo ello no quiero justificar mi acto pero sí poner el contexto ya que no he tenido nunca ningún problema con otro colegiado. Reitero mis disculpas por este hecho puntual y aislado, del que estoy muy arrepentido, y que prometo no volverá a pasar”.