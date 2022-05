Hay cosas que no se pueden explicar. Ni tan siquiera se debe buscar explicaciones. Lo que ha ocurrido en el Bernabéu en la Champions trasciende a la lógica, e incluso al fútbol. Cuando el reloj marcaba el minuto 89 nada hacía sospechar que el Real Madrid pudiera dar la vuelta al gol de Mahrez. Ni siquiera se respiraba el fervor de un Bernabéu resignado. Había advertido Guardiola en la previa “puede que juguemos peor que en la ida y ganemos”. Y eso estaba ocurriendo cuando el reloj señalaba el minuto 89. Faltaban 60 segundos para el final. Pero todo volvió a saltar por los aires... El Madrid estará en la final de París. Las razones no las busquen en esta crónica.

Aleccionados por lo ocurrido en la ida, el duelo del Bernabéu amaneció con más cautela que frenesí. El Real Madrid, blindado por la presencia de Casemiro y Valverde en la medular, ofrecía un perfil más metálico, mientras el Manchester City apostaba por una posesión más preventiva que malintencionada. Guardiola alineó a sus laterales titulares, con Walker infiltrado, y Ancelotti agazapó a los suyos en bloque bajo para atacar donde mejor se mueve su equipo, en los espacios. Dos remates de Benzema y otro de Vinicius encendían a la parroquia local de inicio, pero el City respondía con dos zarpazos de Bernardo Silva y Gabriel Jesús que aceleraron las pulsaciones de la grada. Los entretenidos minutos de tanteo dejaban la misma sensación del duelo de Manchester: había más talento ofensivo que defensivo en el campo.

El plan de Ancelotti era no perder la eliminatoria en la primera hora y ganarla en la segunda. Eso explica que Modric pasase más tiempo pendiente de Rodri que el español del croata. Los blancos apostaban por jugar directo. En el City, Bernardo llevaba el timón. Era la calma que precede a la tormenta. Cuando Orsato mandó a la ducha al personal, los jugadores habían exprimido las pizarras. Faltaba la épica...

La segunda parte comenzó con una ocasión clamorosa de Vinicius a pase de Carvajal. Ancelotti había subido un par de marchas. Hasta Vinicius, al que penalizaban sus malos controles en el área, ya desequilibraba a Walker con descaro. El City no generaba peligro, ni una triste amenaza para amedrentar a los blancos, que iban más convencidos a los balones divididos.

Restaban 30 minutos cuando Ancelotti sacó a Rodrygo. El plan seguía su curso. Y entonces un error en la medular permitió llegar al borde del área a Bernardo, el mejor del partido, que sirvió a su derecha, donde apareció Mahrez para clavar un zurdazo en la red. La montaña era el Everest. 19 minutos por delante y dos goles por marcar. Ancelotti revolucionó el partido con Camavinga y Asensio, por Casemiro y Modric, pero el gol había sido un mazazo para un Bernabéu que no fue el de otras noches. Quizás narcotizado por el fútbol calculado de ambos en la primera hora de partido, el público blanco no era capaz de reactiva a los suyos, que no eran capaces de descifrar el sudoku que había propuesto Guardiola.

Y entonces volvió a ocurrir. Rodrygo marcó en el minuto 89, con un descuento de seis minutos por delante. Una jugada con más fe que estética que encendió el Bernabéu. La grada estalló y en la siguiente jugada Carvajal centró al área donde Asensio cabeceó a la red como si fuese Santillana. Donde no había fútbol apareció el Bernabéu. Lo advertía Ancelotti, necesitaremos calidad, compromiso y corazón. Surge la duda de saber si el Madrid hubiese tocado zafarrancho antes, ¿de qué estaríamos hablando? A la prórroga. El plan de Ancelotti...

Y llegó la prórroga, donde el Madrid seguía creciendo empujando por un Bernabéu en éxtasis. Y en un pase al área sin peligro Benzema se anticipó a un inocente Ruben Días, que atropelló al delantero francés para provocar un penalti completamente innecesario pero que demostró quién tenía el control emocional de ese instante.. Karim está vez tiró de sangre fría y espero a que se venciese Ederson para engañarle y anotar el tercero. El Madrid estaba en París, aunque quedaba toda la prórroga por delante. Pero el City ya no jugaba contra un equipo, jugaba contra un sueño, una quimera. El Real Madrid, que acabó con Vallejo en el centro de la defensa y con Ceballos tratando de poner un poco de orden en el medio, obró una nueva gesta. El plan de Ancelotti era perfecto: el milagro como táctica. El Liverpool será su rival en París dentro de poco más de tres semanas.