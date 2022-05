María Victoria Bettinotti y Agustín Franco Labartete, Vicky y Chicha, se casan en los juzgados olívicos. Ella, de verde; él, de malva; los dos, de primavera a sus 26 y 25. Una muchachada los rodea. Posan para la foto con sus camisetas coloradas. Son las del Forbe Reconquista, en el que todos militan. El balonmano ha propiciado esta boda. Se conocieron en la sección del Argentinos Júniors. Se enamoraron en una fiesta de final de temporada. El océano los distanció y los ha reunido. A Chicha lo fichó el Lalín en la Navidad de 2020, aunque pronto se mudó a Vigo. Vicky llegó después, como portera del equipo femenino. Ambos regentan también las categorías inferiores de la entidad. Seguirán multiplicándose la próxima temporada. “Estamos encantados con ellos. Y ellos están encantados aquí”, resume Cerillo, factótum del Reconquista. “Esta es una ciudad hermosa, de gente cálida. Se vive muy bien en Vigo”, encomia Vicky.

La sangre vincula a Chicha con Galicia. Le viene por la vía materna, de bisabuelos de Crecente. Bucles del destino. A través de un conocido que se había trasladado a Valencia, rival en muchos partidos, le llegó la propuesta de un agente, Mario Gómez, para jugar en la tierra de sus antepasados. El director deportivo del Reconquista, José Cerillo, ya había contactado con Chicha en octubre. En ese momento se decantó por el Lalín. Llegó en enero de 2021. Esa aventura no cuajó.

“Claramente no fue lo esperado”, acepta Chicha. “Vienes de Buenos Aires, de una ciudad de casi diez millones de habitantes, a un pueblo pequeño y a un equipo con gente que toda la vida ha jugado junta. No es mejor ni peor, pero me costó entrar en el grupo”. El cuadro dezano estaba peleando por la permanencia en División de Honor Plata. José Pedreira se había lesionado. El nuevo lateral izquierdo no se ajustaba a ese perfil. Primaron las urgencias. “Obviamente no soy un jugador de dos metros que lance sin esforzarse, sino de procesos largos. Necesito confianza para soltar el brazo. Yo venía de un año sin competir a causa de la pandemia. Siento que me costó la adaptación. Creo que hubiera podido entregar lo que me pedían. Faltó darme minutos para desarrollarme”, argumenta.

Es un relato sin lamentos porque incluye un final feliz. “Fueron tragos amargos que acabaron desembocando donde estamos hoy”, conviene. Cuando el Lalín decidió prescindir de Chicha, su entrenador, Pablo Cacheda, contactó con Cerillo, viejo compañero en el Octavio, para ofrecérselo. Cerillo se acordó del primera línea cuyos vídeos había estudiado. El conjunto vigués intentaba salvarse en Primera Nacional. Aceptó reclutarlo. La sociedad funcionó. Con Chicha, el Reconquista ganó cinco de los seis últimos partidos. Las dos partes acordaron la renovación.

Fue en verano de 2021 cuando Chicha decidió proponerle a su novia, Vicky, que se reuniese con él en España. Los dos se conocieron siendo canteranos de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. También compartían colegio y amigos. “El amor arrancó en una fiesta que se hace a final de temporada. Todo el balonmano se junta para una comida. Los más grandes se quedan de fiesta. Ahí empezó todo”, revela Vicky.

Ennoviados desde hace seis años, Vicky decidió dar el paso. Coincidía que el Reconquista inauguraba equipo femenino sénior. Necesitaban otra portera. Vicky lo era, aunque llevaba dos temporadas sin jugar. “No estaba muy convencida ni nada”, asegura. Bajó del avión y se trasladó casi directamente al pabellón, donde el Reconquista masculino disputaba un amistoso. Cerillo, también entrenador del equipo femenino, y varias jugadoras la rodearon.

–Te necesitamos. Vente a jugar.

No necesitó más para decidirse. “Aquel lunes arranqué a entrenar. Estoy muy contenta. Al estar sola, acepté para sociabilizar con la gente. Gracias a eso conocí al grupo. Las chicas son lo más”, agradece.

Chicha describe el proceso de aclimatación: “El cambio ha sido duro, pero muy lindo con el correr de los meses. En Vigo me sentí más acoplado y la gente me recibió muy bien. Ceri ha sido de gran ayuda para nosotros en todo. Desde la primera semana he sentido que había aterrizado en un buen sitio. Estamos muy contentos acá, como en casa”. Vicky apuntala: “Por ahí en otras partes de España o del mundo no te reciben así. No se vive tan bien. Estamos muy cómodos”.

A nivel deportivo, Chicha ha disfrutado del crecimiento del Forbe Reconquista másculino, que se ha instalado en los puestos altos de Primera Nacional. El entrenador, Jota, tras la incorporación de Gehrhardt y Gayoso, decidió reubicar al bonaerense en el eje de la primera línea. “En inferiores me había desarrollado también como central. Ha sido un cambio desafiante, de mucho aprendizaje”. Y aunque las dos primeras posiciones se hayan escapado, las percibe asequibles a corto plazo: “Ceri ha sido muy cercano y me ha contado mucho del proyecto. Este año se ha vuelto a confirmar lo que propone. El club tiene el deseo de pelear por la fase de ascenso la temporada que viene y subir a Plata. Mi sueño siempre ha sido jugar lo más alto posible para estar bien visto en Argentina. Vamos aprendiendo la vida del balonmano con el correr del tiempo”.

El recién estrenado equipo femenino, por su parte, alcanzó a disputar la final a cuatro del ascenso en Primera Autonómica. “Lo consideramos un éxito”, evalúa Cerillo. Pero Vicky no se ha conformado con defender la portería. Entrenaba a niños en Argentina desde hacía un lustro. Una pieza ideal en la creciente estructura de la cantera roja. Ella y Chicha dirigen a benjamines y alevines. Vicky se encargará de la coordinación de los equipos de menor edad desde la próxima campaña. “Empezamos con no más de 10 o 15 chicos. Hoy tenemos 38 anotados. Hicimos en Semana Santa un campus que salió espectacular. Esto va creciendo mes a mes”, cuantifica Chicha. “Nosotros provenimos de un club que tiene mucha tradición de familia; que no se rodea solo de buenos profesionales, sino de buena gente. Esto acá también está muy presente. Nos sentimos muy a gusto, muy parte, y por eso también las ganas y la felicidad que tenemos en la ciudad”.

“Es lo lindo que tiene el deporte. Te hacen sentir en familia, aunque no tengamos a las nuestras cerca. El club es nuestro segundo hogar. A veces pasas más tiempo dentro del pabellón que en tu casa”, concreta Vicky. “Nos sentimos muy identificados”.

Este verano toca, con todo, visitar Buenos Aires por primera vez en año y medio, para Chicha, y nueve meses, para Vicky. Recolectarán afectos. “También vamos a recargar energías y a entrenar un poco con el equipo, con los amigos de toda la vida. Y a llevar comida gallega a Argentina para traer después comida argentina a Galicia”, informa Chicha. Antes de ese viaje han arreglado asuntos legales. Él posee nacionalidad italiana. Vicky, por contra, residía en España con visado de estudiante. Convertirse en matrimonio facilitará que Vicky pueda trabajar con los papeles en regla cuando vuelvan en septiembre. “Somos jóvenes y por ahora no teníamos idea de casarnos. Pero nos adelanta tiempo... sumado a todo el amor que nos tenemos”.