Marathon Ana

–Necesito que me ayudes con un tema –le pide el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, a Ana Belén Gómez Sousa.

“Será por la presentación de la prueba de ciclismo”, piensa ella, funcionaria municipal, adscrita a la secretaría general. Jamás habría imaginado el pasillo que la aguarda en las escaleras del ayuntamiento. Políticos y compañeros la festejan como heroína. Ana Belén acaba de regresar de Estados Unidos. Ha cubierto en Brooklyn su octavo maratón. Ha ganado en su categoría, la femenina de 45 a 49 años. “No me lo esperaba para nada. El alcalde me cogió despistada. Me dio corte, soy una persona bastante tímida, pero me ha emocionado”, confiesa. Sí se siente atrevida en el galope de su particular vuelta al mundo.

Nadie habría podido pronosticar este despliegue de Ana. Jugó a baloncesto en su Porriño natal de los 11 a los 18 años, cuando se mudó a Santiago por estudios. Practicó senderismo con Montañeiros Celtas. No echó a correr hasta que en 2014, al filo de los cuarenta, su amiga Isa le propuso participar en la Carrera Vigo contra el Cáncer. Cinco kilómetros, suficientes para experimentar una revelación. “Fue un poco por casualidad pero me gustó la experiencia, el ambiente... Me enganchó”.

Ana se aplicó a esta nueva pasión con intensidad. Frecuentó las carreras populares de 10 kilómetros de la comarca. Elevó la exigencia a medio maratones como el de Oporto. Solo dos años después, en 2016, Isa volvió a tentarla:

–Venga, nos anotamos en el maratón de Berlín.

Es esta la historia en que cuaja la secundaria o acompañante. Como carecían de marca en los 42 kilómetros, se sometieron al sorteo que decide esas plazas berlinesas. La fortuna favoreció a Ana. A Isa no la cogieron. En los meses que quedaban hasta la carrera decidió comprometerse plenamente. “Fue cuando contacté con una entrenadora para que me preparase más en serio. Antes corría un poco por mi cuenta, según lo que iba viendo en internet. Para un maratón necesitas una programación más especializada”, explica.

Ana se ha sometido desde entonces a las instrucciones de la madrileña Amaya Sanfabio. Su marido, Pablo Villalobos, fue campeón de España de maratón en 2012. Su hermana gemela, Tamara, también descolla compitiendo. Amaya, licenciada en INEF, se ha especializado más en la doctrina. Ella y Ana intercambian planes y datos a distancia. La relación ha resultado fructífera desde aquel debut en Berlín. “Hubiera necesitado más rodaje, pero salió bien”, resume. Cruzó la meta, con la Puerta de Brandeburgo al fondo, en 3 horas y 39 minutos. “La hice con tranquilidad. Una no sabe si va a aguantar, hasta dónde le va a llegar el cuerpo. La disfruté”, asegura.

De 2016 a 2020 disputó siete maratones más: los de Londres, Boston y Chicago, también “majors”; además, los de Maspalamos, Valencia y Tromso, en Noruega, que se disputa bajo el sol de medianoche y en el que logró el tercer puesto en la general femenina. “El que me resultó más duro fue el de Boston, en 2018, con viento, lluvia y frío. Mucha gente acabó con hipotermia. En las otras me he movido más o menos en un rango de tiempos. En Londres y Valencia, que son muy llanas, hice 3.18. Mi mejor marca fue en Chicago, con 3.10”.

La pandemia segó su ritmo de dos maratones por año. Hubiera querido retomar la secuencia en el de Nueva York, el 7 de noviembre de 2021. Ya tenía dorsal adjudicado. Pero Estados Unidos no abrió sus fronteras hasta el día 8. La agencia de viajes le permitía cambiar de fecha sus billetes de avión hasta verano.

–Pues nos vamos a Brooklyn –se dijo.

Tomó la salida junto a otras 20.000 personas –aunque solo 4.000 para completar las dos vueltas al circuito–. Acabaron 9.500 mujeres y 9.300 hombres. “Estados Unidos tiene esa particularidad. Corren más mujeres. Es al contrario que aquí”. Ella se impuso a otras cincuenta en su categoría de edad. El resultado tiene una relevancia menor: “Si logras el primer puesto, te alegras, pero es una lucha con uno mismo y sobre todo con los entrenamientos”, proclama. Ana dedica tres meses a preparar cada maratón. Va subiendo de cuatro a cinco sesiones por semana, con una tirada larga en domingo que alcanza los 30 kilómetros. En total, entre 60 y 70 kilómetros por semana. Casi 1.000 kilómetros por cita. Una demostración de carácter. ”Ana destaca por su sentido de la responsabilidad, su compañerismo y su rigor”, discurseó ayer el alcalde. “Eso unido a su afán de superación es garantía de éxito. No podemos sentirmos más orgullosos como compañeros y vecinos”:

No se frena Ana en ese afán que le destacan. Ha regresado de América con unas molestias en la rodilla que quizá le impidan participar en el Campeonato de España de medio maratón. En tal caso, se enfocará ya en el de Nueva York. “A ver si esta vez puede ser”. Lo ideal sería enlazar después con el de Tokio, en marzo de 2023. “Pero viajar a Tokio es muy caro”, se resigna. Más de 2.000 euros entre desplazamiento y hospedaje. “”Si no me lo puedo permitir, ahorraré un añito más. Mi ilusión es hacer los seis ‘majors’”.