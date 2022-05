7. Bembrive FS (3+4): Paula Estévez; María González (1), Sabela Jardón “Sabeliw”, María Souto “Mery”, Clau (1) -cinco inicial-, Lucía González “Lutxi” (1), Laura (1), Lucía Osorio (2), Eva, Andrea Ribeiro “Tuti”, Sabela Val, Carla Jardón “Carluxi” y Lucía Casal (1).

4. AD Mioño (1+3): López; “Muni” Jorrín (2), Lucía Crespo (1), Carol, Lau Arozamena -cinco inicial-, Toral (p), “Mamen” Iglesias, Andrea, Lucía García “Tutty”, Paula Valdivielso “Valdi”, Sandra Canduela “Candu”, Lorenita y Ana (1).

Árbitros: Adrián Buján y Andrés Pinilla (Vigo). Expulsaron a Paula López en el quinto minuto de juego.

Goles: 1-0 (min. 6), “Lutxi”. 2-0 (min. 10), Laura. 2-1 (min. 17), Ana. 3-1 (min. 19), Clau. 4-1 (min. 38), Lucía Osorio. 4-2 (min. 32), “Muni”. 5-2 (min. 34), Lucía Osorio. 5-3 (min. 34), Crespo. 6-3 (min. 37), Lucía Casal. 6-4 (min. 40), “Muni”. 7-4 (min. 40), María González.

Incidencias: Polideportivo municipal Vicente Álvarez. Vigésima tercera jornada del grupo 1 de Segunda División femenina de fútbol sala.

A la espera de lo que haga el Cidade de As Burgas este domingo (se desplaza a Ferrol para medirse al A Fervenza, que pelea por la permanencia), el Bembrive FS cumplió, se impuso al AD Mioño cántabro -y ante el Amarelle perdió el Bloques Cando Castro, al que las viguesas, con un partido más, le sacan ocho puntos en la lucha por la tercera plaza- y mantiene su trayectoria espectacular: solo ha perdido ante los dos equipos favoritos a regresar a la máxima categoría.

Con todo, las viguesas sufrieron más de la cuenta. El conjunto visitante creó numerosas ocasiones y, cada vez que las verdes intentaban sentenciar, se acercaban en el marcador.

Un salida rápida local, con dos goles entre el minuto 6 y el 10, prometía. “Lutxi” marcaba de disparo seco al segundo palo, en falta tocada por la capitana María, y Laura soltaba un derechazo para el 2-0. Pero luego todo se complicó. El quinteto vigués no estuvo fino en defensa, y eso que Paula le ganó un par de duelos a “Tutty” y a “Muni”. No, no era el día de las goleadoras, porque “Tutty” se fue en blanco y Clau marcó de rebote.

Lucía Osorio firmó su primer doblete en categoría nacional para dar la mayor ventaja (4-1 y 5-2), “Mery” evitó el 4-3 a 11:19 del final sacando la bola de la línea y las viguesas, después, se reencontraron con el espíritu coral para hacer un 6-3 para enmarcar. Fue lo mejor de la tarde: acción de clase de Clau, que se iba de “Tutty”, tocaba para María, esta tocaba para “Mery”, que mandaba un pase de la muerte al segundo palo para que Lucía Casal fusilase.

Hubo más ocasiones, incluso “Carluxi” evitó el quinto gol visitante a dos segundos del final en una jornada festiva para el gol, pero no para el trabajo defensivo. No obstante, el Bembrive FS sigue en la pelea por el segundo puesto. Mérito enorme.