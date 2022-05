Tristeza y orgullo. Es la combinación exacta de sentimientos que tenía la plantilla del Mecalia a la conclusión de la final. “Son justas vencedoras. Han hecho un partido extraordinario y una Copa muy buena. Han sido muy constantes en su trabajo”, indica Paula Arcos sobre el Málaga. De lo propio indica: “Hemos hecho muy buen torneo. Estoy muy orgullosa de mis compañeras y del cuerpo técnico. Hemos dado la cara. Para perder una final hay que jugarla”.

“A veces a las jugadoras no se nos educa para perder. Todos los deportistas tenemos un dicho: ‘Las finales no se juegan, se ganan’. Es muy duro cuando pierdes. Ambos equipos pensamos lo mismo”, reflexiona la alicantina. “Pero sinceramente hago una lectura positiva de la Copa. Por muchos llantos que el equipo tenga, todas nosotras estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho. El equipo está triste, pero orgulloso”.

Patrícia Lima concuerda: “Hemos hecho una Copa extraordinaria, con dos partidos muy serios. El Málaga ha tenido muy claro a lo que tenía que jugar. Ningún deportista está hecho para perder. Si no, no estaríamos aquí. Pero el miércoles, cuando nos pusimos en camino, quizá no hubiéramos pensando que estaríamos en la final. Con el plantel tan justo que llevamos todo el año, con todo el trabajo que hemos hecho, no nos llevamos el premio pero lo veremos de otra manera cuando tengamos la cabeza fría. Hay que valorar lo que hemos conseguido”.