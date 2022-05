No pudo ser. El sueño de conquistar al fin una Copa de la Reina se desvaneció para el Mecalia Guardés que en la final jugada en San Sebastián se vio superado con justicia por el Costa del Sol Málaga que dominó a su antojo el duelo (26-33). Todo le salió mal al equipo de Prades, víctima de sus errores en un primer tiempo y que permitió a las andaluzas tomar una sólida ventaja en el marcador que luego supieron manejar con habilidad y sangre fría. Los intentos por reconducir la situación fracasaron una y otra vez y cuando la distancia en el marcador se estableció al comienzo del segundo tiempo en torno a los siete goles, la suerte de la Copa de la Reina estaba ya echada y ya solo quedaba espacio para la pena por la derrota y el orgullo por el buen torneo realizado.

Todo lo que funcionó en el histórico triunfo de las semifinales ante el Bera Bera, cuando hicieron saltar por los aires todos los pronósticos para tumbar al gran favorito de la competición, estuvo ausente en la final. Falló la defensa, la portería no tuvo el deslumbrante papel que se vio ante las donostiarras y en ataque pesaron mucho las piernas cansadas y el exceso de errores. El 2-0 inicial fue la única noticia buena que recibieron las gallegas en la final. Un arranque que prometía otra cosa. Pero lo cierto es que muy pronto las guardesas acusaron el peso de jugar una final. Empezó el Málaga a ajustar su defensa sobre Pessoa y Paula Arcos –que anotó su primer gol en el minuto 19– y las de Prades comenzaron a vivir una interminable cuesta arriba. El Málaga, que tuvo a su portera Merche Castellanos como una de las protagonistas del duelo, empezó a abrir brecha en el marcador y el Guardés no encontró respuesta alguna. Muy hundidas en defensa y demasiado desacertadas tanto en el lanzamiento como en la circulación. El Guardés, que tuvieron a Patricia Lima como el primer asidero al que agarrarse, sujetó el madrugador intento de las andaluzas de romper el marcador cuando se colocaron 3-7 y fueron capaces de reducir la diferencia hasta el 8-9. Fue la última vez que vieron cerca al Málaga. Tuvieron cuatro ataques consecutivos para empatar que se fueron al limbo. Unas veces por sus malas decisiones y en otras por las paradas de Castellanos, convertida ya en la protagonista de la final. En ese momento desconocían las gallegas que se estaban despidiendo del título, de la esperanza de jugar una final diferente, de llevarla a un terreno distinto. Demasiadas cosas se estaban escapando en esos minutos de cierto descontrol en el juego de ambos equipos. El Málaga, siempre dirigido de forma acertada por Arderius y en cuyas jugadoras se advertía un punto de entereza física superior ya que han podido disfrutar de una fase final más plácida que las gallegas, aceleró en el final del primer tiempo para irse al descanso con un cómodo 10-14. El plan de su entrenador se había cumplido de forma casi perfecta, sobre todo en defensa.

Las esperanzas del Guardés de cambiar el destino del partido en el arranque del segundo tiempo se desvanecieron de forma inmediata. Todo lo que se habló en ladó allí caseta para voltear la situación se volatilizó en un santiamén. Un parcial de 1-4 para las malagueñas agigantó la diferencia en el marcador y llevó la diferencia en torno a los siete goles. Un abismo contra el que ya no había mucho que hacer. El Málaga hacía todo aquello a lo que aspiraba el Guardés y Prades pidió un tiempo muerto en el que trató de agitar a sus jugadoras. Pero la dura realidad estaba escrita en sus miradas. No tenían fuerzas ni ideas para cambiar el destino de una final que ya estaba en el saco del Málaga que jugó con inteligencia el segundo tiempo. Las andaluzas no abrieron la puerta a la esperanza del Guardés que trató de no bajar los brazos y apretó en los últimos minutos en busca de un imposible. Pero el sueño ya había volado camino de Andalucía.