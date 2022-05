No pudo ser. El sueño de conquistar al fin una Copa de la Reina se desvaneció para el Mecalia Guardés que en la final jugada en San Sebastián se vio superado con justicia por el Málaga Costa del Sol que dominó a su antojo el duelo (26-33). Todo le salió mal al equipo de Prades, víctima de sus errores en el primer tiempo que permitieron a las andaluzas tomar una sólida ventaja en el marcador que luego supieron manejar con habilidad y sangre fría. Los intentos por reconducir la situación fracasaron una y otra vez y cuando la distancia en el marcador se estableció al comienzo del segundo tiempo en torno a los siete goles, la suerte de la Copa de la Reina estaba ya echada.

Todo lo que funcionó en el histórico triunfo de las semifinales ante el Bera Bera estuvo ausente en la final. Falló la defensa, la portería no tuvo el deslumbrante papel de la semifinal y en ataque pesaron mucho las piernas y los errores. El 2-0 inicial fue la única noticia buena que recibieron las gallegas en la final. Un arranque que prometía otra cosa. Pero lo cierto es que muy pronto las guardesas acusaron el peso de jugar una final. Empezó el Málaga a ajustar su defensa sobre Pessoa y Paula Arcos (anotó su primer gol en el minuto 19) y las de Prades comenzaron a vivir una interminable cuesta arriba. El Málaga, que tuvo a su portera Merche Castellanos como una de las protagonistas del duelo, empezó a abrir brecha en el marcador y el Guardés no encontró respuesta alguna. Muy hundidas en defensa y demasiado desacertadas tanto en el lanzamiento como la circulación. El Guardés sujetó el primer intento de las andaluzas de romper el marcador cuando se colocaron 3-7, pero fueron capaces de reducir la diferencia hasta el 8-9. Fue la última vez que vieron cerca al Málaga que aceleró en el final del primer tiempo para llevar el partido al descanso con 10-14.

Las esperanzas de cambiar el destino del partido en el arranque del segundo tiempo se desvanecieron de forma inmediata. Un parcial de 1-4 agigantó la diferencia en el marcador y llevó la diferencia en torno a los siete goles. Un abismo contra el que ya no había mucho que hacer. No tenían fuerzas ni ideas para cambiar el destino de una final que ya estaba en el saco del Málaga que jugó con inteligencia el segundo tiempo y no abrió la puerta a la esperanza del Guardés que trató de no bajar los brazos y apretó en los últimos minutos en busca de un imposible. Pero el sueño ya había volado camino de Andalucía.