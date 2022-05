Rafael Nadal se ha mostrado crítico con la decisión de Wimbledon de apartar del torneo a los tenistas rusos y bielorruso. El exnúmero 1 mundial que reaparece en el Masters 1.000 de Madrid tras su lesión de costillas dice que los jugadores están planteando que van a hacer ante la prohibición. "Tendremos que ver las medidas que se toman. Es una cosa muy injusta para ellos", ha segurado.

"No sé qué culpa tienen los jugadores de lo que está sucediendo en estos momentos con la guerra. Lo siento muchísimo por ellos y ojalá no fuera así. Los Grand Slams son los torneos más importantes del año, los que más puntos dan", ha insistido el tenista mallorquín, consciente también que "al final lo que ocurra en nuestro deporte no tiene prácticamente ninguna importancia cuando hay tanta gente muriendo y sufriendo".

Situación difícil

Nadal que reaparecerá este miércoles en el Mutua Madrid Open (14.30, Movistar) llega a la Caja Mágica muy justo de entrenamientos y asume que eso la dificultad que supone la situación. "Estoy recuperado, me siento bien pero a nivel de tenis y preparación es otra historia. Empecé a entrenar hace dos semanas y hay que tomarse las cosas con calma, aceptar que las cosas van a estar lejos de la perfección y a partir de ahí luchar", explicaba este domingo a la prensa.

El parón en la gira de tierra, donde se ha perdido Montecarlo y Barcelona, "ha sido muy malo por el momento de la temporada, pero es lo que hay. Lamentarse no te lleva a nada", destacaba Nadal, que asume su reaparición como un reto de cara a su gran objetivo que es Roland Garros. "Me quedan tres semanas", insistía el mallorquín que debutará ante el serbio Miomir Kecmanovic y el bielorruso Alexander Bublik.