Objetivo cumplido. El Coruxo logró ayer la salvación matemática y, además, se ganó el derecho a luchar por meterse en el play off de ascenso a Primera RFEF. Una situación que parecía muy complicada a finales del año pasado, y que se ha logrado a dos jornadas para el final de la competición.

El partido de ayer ante el Marino era clave para el equipo, y los jugadores lo sabían. En los minutos iniciales sorprendía la colocación de los jugadores del Marino sobre el terreno de juego, con una defensa de tres centrales, y cinco jugadores en el centro del campo. ¿El objetivo?, intentar que los vigueses no tuvieran la posesión del balón para, de esta manera, salir con velocidad a la contra y sorprender. Sin embargo, una cosa es la teoría, y otra la práctica, ya que los asturianos no supieron darle continuidad al plan inicial.

El Coruxo ganó la primera batalla, que no era otra que la de tener el balón y controlar el centro del campo. De poco valía que el Marino acumulara jugadores en la medular, ya que la presión de los vigueses les permitía recuperar numerosos balones. El Coruxo sabía que había que madurar el partido. No debía tener prisa, ya que con el balón en su poder las ocasiones llegarían. Las tuvo Youssef en los primeros quince minutos, sobre todo la segunda, con una rosca desde el vértice izquierdo que se estrelló en la cruceta.

El Marino no daba señales de vida en ataque, lo que hacía más fácil el juego ofensivo de los vigueses, que mediado el primer tiempo, conseguía adelantarse en el marcador. Fue una jugada que el Coruxo inició por la banda izquierda, la de Chiqui, que se encontró con un balón que le dejó Aitor Aspas. El interior lo paró, dejó que todos los rivales se pasaran de largo, y colocó el balón fuera del alcance de Buru. Un buen gol, pero el vigués dejó lo mejor para la segunda parte.

El gol del Coruxo no varió lo más mínimo el planteamiento de partido de un Marino al que ese resultado le pasaba una factura muy costosa.

De hecho, el primer disparo con intenciones llegó a seis minutos para el descanso, con un disparo de Julio Delgado que obligó a intervenir con mucho acierto a Alberto.

El Marino modificó su dibujo táctico tras el paso por el vestuario, pero la verdad es que no tuvieron oportunidad de probar nada. Había pasado un minuto y medio, cuando Chiqui volvió a hacer otra de sus genialidades, con un autopase que lo dejó solo ante Buru, que nada pudo hacer. Un marcador que dejaba las cosas bastante claras, a pesar de que faltaba toda la segunda parte por disputar.

Evidentemente el partido cambió tras el segundo tanto de los vigueses. El equipo entrenado por los hermanos Montes bajó la intensidad de su presión en el centro del campo, lo que hizo que los asturianos dieran un paso al frente. Tuvieron más el balón, pero al llegar a la frontal del área del Coruxo, la defensa de los vigueses hacía que el balón no les durara. La mejor ocasión llegó a seis minutos para el final, con una triple ocasión de Adolfo que Jacobo Trigo se encargó de despejar.

Ahora, a soñar con los dos partidos que restan por disputar, y la posibilidad de clasificarse para jugar la fase de ascenso.

Jacobo Montes: “Jugamos sesenta minutos de un buen nivel”

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, no ocultaba en sala de prensa la tensión acumulada durante el fin de semana, con un partido ante el Marino que se antojaba determinante. El técnico arrancaba su intervención diciendo que “Afrontamos el partido con la máxima concentración posible, sin especular. Hemos visto una primera hora del Coruxo con una muy buena versión, aunque si que es cierto que los diez, quince últimos minutos de cada periodo hemos sufrido, pero me voy contento. Creo que hemos visto sesenta minutos del Coruxo de muy buen nivel, contra un rival que nos acumuló mucha gente por dentro, en la primera parte jugaron con un rombo y cinco atrás. No era fácil, lo hemos gestionado bien con pelota en esa primera media hora, después lógicamente sufres porque el rival también juega y te dificulta las cosas. También es cierto que ellos no tienen nada que perder, arriesgan mucho, descuelgan mucha gente y sufres, pero en esta categoría, si no sufres no ganas partidos. Ahora nos hemos ganado el derecho a luchar por el play off”.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan, Jacobo Trigo, Lucas, Aitor Aspas; Antón (Gandoy, minuto 80); Garci (Aarón, minuto 72), Álex Ares, Mateo (Dani, minuto 61), Chiqui (Borja Domingo, minuto 80) y Youssef.

Marino: Buru; Dailos, Guayá, Borja; Julio_Delgado, Luis Morán (Adolfo, minuto 69), Nacho Matador (Pinin, minuto 81), Lora, Iván; Sergio Ríos (Diego Diz, minuto 58) y Omar Álvarez (Steven, minuto 46).

Goles: 1-0, minuto 25: Chiqui. 2-0, minuto 47: Chiqui.

Árbitro: Angelov Borisov, auxiliado por Díaz Soto y Martínez Martínez. Amonestó a Lucas, Álex Ares y Youssef por el Coruxo y a Sergio Ríos y Nacho Matador por el Marino.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de O Vao, con una buena entrada.