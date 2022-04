La ilusión del viejo maestro

“Nadie ha hecho más que yo”, sentenciaba Paco Amoedo, para regocijo de la asistencia, en la reciente Gala do Deporte de Vigo. Una aseveración más aritmética, ajustada a su currículo, que vanidosa. Y aún le queda por hacer, sin embargo, a sus 79 años. “Siempre en la guerra”, resume mientras prepara la velada de este sábado en Bouzas. La primera en más de un año. Aram Cruz protagonizará el combate de fondo. La nueva camada ilusiona al maestro.

Ha superado dos tumores en el pulmón. Le han extirpado un riñón. Le han dedicado un busto en la Casa do Deporte. En el Teatro Afundación le entregaron el premio Luis Miró a toda su trayectoria –segundo en recibirlo, tras el olímpico Carlos Pérez–. A Amoedo no lo retiran ni la edad ni los honores. “No soy de taberna y no me gusta el naipe. ¿Qué hago si me falta esto? ¿Me pongo a ver la televisión?”, argumenta en su despacho del Polideportivo Saudade. Suenan de fondo los saltos a la comba y los golpes al saco. La banda sonora de su vida.

Paco Amoedo sigue en el empeño aunque corran tiempos difíciles. Y él, que conoció los de abundancia, lo sabe bien. La pandemia ha acentuado el declive económico del boxeo. Ahora que se recuperan los aforos normales ha montado una velada para que seis discípulos, que ejercen de locales, se sacudan el óxido. Será este sábado, a partir de las 20.00, en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas (entradas a 10 y 12 euros). Los combates: Ismael Sampedro-Adán García (Reboiras), en 60 kilos; Jorge Alonso-Alejandro Covelo (Reboiras), en 57; Ricky Álvarez-Álex Castro (Tomiño), en 65; Sergio Trillo-Felipe Amoedo (Tomiño), en 63; Álex Rodríguez-Miguel Ángel González (Noia), en 81; Aram Cruz-Adán González (Marín), en 73.

Son todas peleas amateurs. Ninguno de los púgiles del Saudade milita ahora mismo en el profesionalismo. El gran vivero histórico del boxeo gallego tiene en sus vitrinas 65 títulos nacionales, 33 del mundo hispano, 9 intercontinentales, tres de la Unión Europea y los tres europeos conquistados por Iván Pozo. Fernando Bernárdez, Carlos Miguel, Ferradás, Araújo, Roberto Domínguez, Lee Manuel, Pico, Laranxo, Fredi Costas, Fernando Rodríguez, Tante Martínez, Judith Barbosa y Olaia Cruces componen el santoral. Amoedo insiste en prolongar la estirpe. Señala dos nombres destinados a dar el salto, de entre la muchachada actual: Aram Cruz y José Reguera.

Aram, con 25 victorias en 35 combates a sus 25 años, pelea precisamente este sábado contra el marinense Adán González, un treintañero con más de 200 combates a sus espaldas. Un excelente test para el vigués, que acumula diez meses sin subirse a un ring entre el parón del COVID y otro propio. “Adán siempre ha tenido un nivel bastante alto”, le elogia.

Aram entró en el Saudade en 2016 por acompañar a un amigo al que le admiraba la salud y la fuerza. “Probé, me gustó y hasta ahora”, resume. Aunque sin otras pretensiones iniciales que la práctica del deporte, también él se percibió con el talento necesario para probar en profesionales. “Ya antes de la pandemia lo habíamos hablado. Me hacía ilusión. Quedó en el aire al haberse parado todo”, relata el púgbil. “Si las cosas están complicadas, mejor seguir peleando como amateur que arriesgarse y no pelear nunca. Pero apetece y si el momento fuese propicio...”.

Amoedo coincide en el análisis. “No quiero comerles el coco a los chavales. Hay que decirles la verdad,. La situación por la que atraviesan el boxeo y muchos deportes ha sido complicada. Sin espectadores, no sacas los ingresos suficientes para sostener a un profesional. Vamos a ver cómo responde la gente en esta velada y pensaremos en hacer profesional a Aram antes de llegar a verano”.

Al joven le anima el diagnóstico de su entrenador. “Con otra persona no te atreverías tanto. Pero si él, que lo ha visto todo, dice que estás, sabes que estás”. Aram resalta de Amoedo que en la esquina “da muchísima tranquilidad. Es su mayor virtud”. Amoedo dice de Aram que es “una trituradora. Mete la primera y pum, pum, pum...”. Juntos pueden formar una sociedad tan prolífica como aquellas que pueblan los recuerdos del Saudade. Aram advierte: “Está muy lejos. No me quiero meter en esa lista. Pero sí me gustaría ampliar la escuela viguesa, darle lo que se pueda”. El maestro lo acompaña en el intento.