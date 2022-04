Un minuto y 38 segundos tardó el Manchester City en meterle el miedo en el cuerpo al Real Madrid. Cuando los jugadores aún se acomodaban en una y otra formación, un inocente avance inglés se topó con una alarmante desorientación colectiva del armazón defensivo madridista que facilitó el remate de De Bruyne en plancha a un centro desde la derecha y sirvió para adelantar al conjunto de Pep Guardiola.

Si una semifinal de Champions es una pendiente demasiada pronunciada antes de empezar, comenzarla de este modo suponía un duro examen para los de Ancelotti. La travesía aproado al viento supuso una dura prueba para el equipo blanco (ayer de azul). Tratar de recomponerse y asentarse fue lo primero que hizo el conjunto español en los minutos siguientes tras tambalearse peligrosamente. Pero no le dio tiempo. Otro centro del City, esta vez por la izquierda, se encontró con la colaboración de Alaba, que en su intento de controlar la pelota en el punto de penalti se la dejó franca a Gabriel Jesús, que solo tuvo que acertar en el remate para poner el segundo tanto en el marcador y alimentar aún más las dudas en la formación madridista. El City lo hacía fácil. Tanto como complicado era el partido para el Real Madrid.

El partido, lejos de tranquilizarse, siguió por los derroteros inciertos de una eliminatoria abierta y alocada. Si el Manchester tuvo ocasiones para apuntillar sin compasión al Real Madrid, no es menos cierto que el conjunto blanco, entre dudas, excesivas disfrutó de oportunidades para engancharse a la lucha. Media hora de Champions que había dado para mucho en el Ethiad Stadium. La balanza, pese a todo, no acaba de inclinarse para el lado local. Y si había alguna duda, como no, el “killer” Benzema se encargó de robarle la cartera a la defensa inglesa para meter al conjunto blanco en el camino a la final con un tanto de pillo y de “capitán”. Una manera de borrar la imagen y la situación precedente. El descanso puso sosiego a un fútbol atolondrado. Y para ser lo que fue la primera parte, el receso se convirtió en un soplo de oxígeno para el Madrid.

Los fantasmas, sin embargo, no tardaron en aparecer para el Madrid. Un contragolpe franco de Mharez acabó en el palo primero y abortado el segundo remate de Foden por un providencial Carvajal bajo palos. después El City comprobó que el Real Madrid estaba tocado y fue a por los de Ancelotti. Y Foden hurgó en la herida con el tercero. Y dejó el partido a merced ¿de la enajenación? Porque no tardó dos minutos Vinicius en reducir la ventaja local con un contragolpe mortal. Ida y vuelta, toma y daca, cualquier tópico para un partido incontrolable, de esos que no gusta a los entrenadores y con los que tanto sufren los tacticistas del fútbol. Sobre todo como ayer sufrió Ancelotti, el peor parado después de que Bernardo Silva, el más listo de la clase , se aprovechara de otra “parálisis” defensiva blanca para hacer el cuarto y poner muy cuesta arriba la eliminataoria para el Real Madrid. Solo otra extravagancia podía devolver la esperanza a los blancos y claro que la hubo: un penalti que Benzema solucionó “a lo Panenka” para que su equipo sobreviviera a la locura de Ethiad Stadium y llegara al Bernabéu con posibilidades evidentes de meterse en la final.