Diego Armando Pérez Acosta es uno de los grandes personajes que han pasado a la historia de los vídeos virales en habla hispana. Su aparición estelar en 2009, desde Paraguay, ante los micrófonos de una cadena de televisión de su país se convirtió enseguida en viral, y aún hoy, 13 años después de sus destornillantes declaraciones, sigue muy presente a un lado y al otro del charco. El archivo, que se puede visualizar en YouTube, cuenta con millones de visualizaciones en todo el planeta. Y sigue sumando.

Se ve que el futbolista gallego y excéltico Borja Iglesias es uno de sus más fervientes admiradores. Algo que dejó patente el pasado fin de semana, después de ganar con el Betis la Copa del Rey. Además de marcar un gol y convertirse en el MVP (siglas en ingles de mejor jugador del partido) de la final del torneo del ko, el jugador gallego no se limitó a demostrar lo que sabe hacer con el balón en esa inolvidable jornada para el Betis. Durante la celebración del título, destapó su faceta más oculta ante los micrófonos de la televisión del club andaluz (RBB Play): la de imitador. Su interlocutor anunciaba las primeras declaraciones de Borja Iglesias tras el partido, y el gallego repitió, palabra por palabra y con un extraordinario acento paraguayo, el 'speach' más viral del país latinoamericano, un vídeo de 2009 con millones de visualizaciones en todo el mundo: "El borracho de la arbolada".

Esta gran actuación de Borja, ha sido recogida por los principales diarios paraguayos y hasta la han llevado a portada: "Pelotero campeón en España festejó hablando como el Borracho de la Arbolada", titulaba el Diario Popular de Asunción, en su sección de 'Farándula'. Otros diarios digitales como D10, Versus, Ultimahora.com, ABC Color, o Diario Extra también se hicieron eco del momentazo protagonizado por el gallego.

Se trata de un testimonio que realizó el mediático personaje paraguayo, tras sufrir un accidente de moto, cuando iba de paquete con un amigo, ambos en un claro estado de embriaguez, del que Diego Armando saldría ileso.

Su peculiar forma de hablar cuando fue entrevistado en un canal de televisión paraguayo le encumbró al olimpo de los memes, donde residen aquellos documentos que, a pesar de los años, siempre serán recordados. ¿A quién no le suena esu frase: "Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él"? Una cita que está a la altura de otras épicas del humor en internet como "Sole, que te meto con el mechero", "La he liao parda", o "Contigo no, bicho", expresiones ya históricas en nuestro país.