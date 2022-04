“La lógica del cruce con Zamora se ha impuesto, pero competimos”, resume el director deportivo del Celta Zorka Recalvi, Carlos Colinas. “Lesiones, nervios y mala fortuna”, añade el presidente, Carlos Álvarez, sobre esa eliminatoria previa a la final a cuatro. Ha concluido la cuarta fase de ascenso, en diferentes formatos, que el club vigués disputa desde 2018. Otro golpe en la puerta para recuperar la categoría a la que renunció en 2012.

Las cuentas se han saneado en esta década. Pero el club debe exprimir olfato e imaginación para competir contra rivales de superior presupuesto en la Liga Challenge. Aunque la Federación Española ha amagado con otra reestructuración de la segunda categoría, los clubes se han declarado satisfechos con el sistema de competición inaugurado este ejercicio: liga de 16 equipos a doble vuelta, una plaza de ascenso al campeón regular y otra a dirimir entre los ocho siguientes. Tal seguirá siendo la empinada senda de regreso a la élite.

Varios parámetros están claros en el Celta escasas horas después de la eliminación. Carlos Colinas y Cristina Cantero seguirán al frente del proyecto como director deportivo y entrenadora. “Para mí son imprescindibles”, certifica el presidente, Carlos Álvarez. “Colinas está en el día a día conmigo y me aporta muchísimo. En Cristina he creído desde el principio. Lo está haciendo maravillosamente bien. Mientras yo esté, procuraré que sigan, dentro de mis presupuestos. Si mañana llega un equipo que les da algo a lo que yo no puedo llegar... En principio, cuento con ellos”.

Colinas ya lleva tiempo trabajando en el diseño de la próxima plantilla. Todas las jugadoras terminan contrato. En breve emprenderá las negociaciones de renovación con las que interesa retener. Le gustaría que la plantilla estuviese bien avanzada a mediados de mayo. El estreno de la Liga Challenge le ha dejado conclusiones respecto a necesidades: “Experiencia y físico. Si no igualas eso, partes en desventaja. Por ahí deberían ir los tiros”.

Carlos Álvarez: "A ver si damos el salto de calidad"

“Tal y como se dieron las circunstancias de esta temporada, no me quejo”, analiza Carlos Álvarez. “Nos hemos enfrentado a presupuestos muy superiores. Estoy orgullosísimo de técnicos y jugadoras. Lo dieron todo”. “A ver si el año que viene somos capaces de hacer un equipo un poco más competitivo y dar ese salto de calidad”, desea, aunque sujetándose a la racionalidad financiera. “Este año subimos un poco el nivel económico. A ver si se puede reflejar en la plantilla el año que viene. Iremos por debajo de los talonarios de muchos de nuestros rivales. Seguimos fieles a nuestro sistema. Quiero seguir luchando por la cantera”. “Muchas veces hay que acertar en los fichajes”, conviene, pero respetando la autonomía de sus ejecutivos. “Nosotros este año prácticamente partíamos de cero. Espero que podamos mantener lo que nos interesa y mejorar en lo que hemos fallado. No me corresponde a mí, sino a la dirección deportiva”. “La junta directiva de la que dispongo se está portando de una manera bestial, con un trabajo encomiable por parte de todos”, destaca Carlos Álvarez, que se fija una caducidad máxima de tres años al frente del Celta Zorka Recalvi. “Como estamos haciendo un club solvente, será fácil sustituirme. Si mañana viene un presidente con muchas ganas, se le deja el sitio”.

Colinas: "Acertar con las extranjeras será fundamental"

“Como experiencia deportiva, la valoración es muy buena”, comenta Colinas de la campaña. “La nueva competición nos ha obligado como club a una exigencia mayor en cuanto a trabajo semanal, competición, viajes… El rendimiento ha sido irregular hasta Navidad, siempre mejor en Navia que fuera. La llegada de Musa nos ha ayudado por nivel físico y calidad de entrenamiento. Las lesiones nos respetaron hasta el sábado pasado. La segunda vuelta ha sido más uniforme pese al tema COVID. El equipo ha competido siempre, salvo en los partidos contra Murcia”. Respecto a la próxima plantilla, apunta: “Las que destacan en segunda categoría a nivel nacional empiezan a tener las puertas abiertas arriba. El mercado de Liga 1 ya está en ebullición desde febrero. Nos gustaría tener una cierta continuidad. Si somos capaces de consolidar económicamente el momento actual, intentaremos dar un paso adelante. Descienden Clarinós y Ferrol, con presupuestos importantes. La liga irá a más”. “Es fundamental acertar con las extranjeras. Iremos como máximo a tres o cuatro –solo pueden coincidir tres en cancha–. Con más empiezan los jeroglíficos. El componente humano ha sido muy importante. Seguramente habrá extranjeras mejores en cuanto a calidad pero valoramos mucho el día a día. Es una categoría que te obliga a tener un componente físico tremendo en la plantilla. Un equipo tierno va a sufrir más que otro con dosis de veteranía”.

Cantero: "Estamos en la línea correcta"

“Cuando acabas con buen sabor de boca, con la sensación de llevar al equipo al límite, la conclusión es positiva”, califica Cantero. “Intuíamos que la liga iba a ser muy competitiva y física. No te deja un punto de respiro en 30 jornadas. Estamos en la línea correcta”. “Para tirar la puerta necesitas un punto más de nivel económico y de jugadoras que ahora mismo son inalcanzables”, evalúa. “Buscamos jugadoras que todavía quieran entrenar mucho y formarse junto a veteranas que nos den solidez. Es una mezcla difícil. Hay que ver si económicamente podemos optar a un equipo con más experiencia o si nos la jugamos a intentar acertar con los fichajes. No solo depende de lo que quieras, sino de lo que te ofrezca el mercado y de lo que puedas pelear”. “Estoy contenta por cómo han evolucionado todas las jugadoras. Hemos conseguido que todas sean protagonistas”, destaca. “No se puede trabajar en mejores condiciones. Quizá mejorar en horarios de pistas. Eso no depende del club sino de la idiosincrasia de la ciudad a nivel de instalaciones. Nos adaptamos. La directiva nos apoya y entiende nuestro día a día. No se vuelve loca con los resultados. Lo valoro muchísimo. El Celta es un sitio ideal para formarte como entrenadora, para competir, para que te dejen trabajar. Las jugadoras van en ese mismo sentimiento”.

Tráiganme todas las manos

Enrique Diz, de Savino del Bene, anima al empresariado a apoyar al club celeste

En la cancha se refleja la musculatura financiera. El Bosco Celta se sostiene sobre los pilares principales de Zorka y Recalvi. Pero ha ido sumando apoyos a su estructura económica. Savino del Bene, firma de transporte y logística, se unió a ese tejido en 2020 y en el segundo ejercicio ha incrementado un 300% su aportación. Lo consigna Enrique Diz, presidente fundador de ACS, que se unió a la multinacional italiana en 2007. Diz pide mayor implicación del empresariado vigués en la fragua celeste: “Todos tenemos que apoyar”.

Diz conoció la propuesta céltica hace dos años, de boca de Pedro Preciado. “Nuestros padres y abuelos ya se conocían. Tenemos el origen en Currás, en Tomiño. Un día pasó por la oficina y empezamos a hablar”, relata. “Él trata de conseguir sponsors. Nos explicó la estructura, lo que quieren hacer, lo que pretenden. Nos pareció bien”.

El empresario ha trabado un contacto estrecho con el presidente, Carlos Álvarez, y el director deportivo, Carlos Colinas. “Los planes que tienen son preciosos, sanos, para desarrollar la cantera. Eso requiere dinero y requiere compromiso. Hemos aumentado nuestra participación con la esperanza de que otras empresas se unan. Es un proyecto de mucha envergadura”.

Diz se ha involucrado igualmente como aficionado. Sigue al equipo “muy de cerca” y su presencia en la cancha de Navia es frecuente. “Está muy bien dirigido. Si lo conoces desde dentro, lo respetas más y lo admiras. Engancha. Es así de claro”.

En Diz y en el propietario de Savino del Bene, Paolo Nocentini, coincide su apoyo al deporte femenino. “Viví fuera muchos años y cuando regresamos a España, en 1990, estábamos buscando escuelas que tuviesen programas de deporte para chicas y no había prácticamente nada. Siempre me he acordado de eso. Todo ha cambiado”, comenta el vigués.

Nocentini posee un club femenino de voleibol que se ha proclamado campeón de Europa. “Es una multinacional inmensa, en los cinco continentes. El dueño es fanático del deporte. Empezó como sponsor y acabó montando su propio equipo, con una inversión de millones. Es su hobby. Apoya este tipo de iniciativas. Se involucra. Pero deben ser importantes y serias, como es el Celta Zorka Recalvi. Bajo ningún concepto se tira dinero. Conseguirlo para el Celta conllevó una explicación muy clara. Lo ve como una iniciativa digna. Es un orgullo para nosotros”.

Enrique Diz ambiciona ver al Celta en Liga 1: “Me consta que así piensa la directiva. Nosotros la apoyamos al cien por cien. Tenemos esa ilusión. Nuestro sueño es que el equipo siga creciendo y llegue a ser de los más importantes de España. Estamos convencidos de que podemos llegar. No todo puede venir de fondos públicos. Tienen que involucrarse las empresas, las personas. Carlos y Pedro lo hacen. Hay que apoyarlos”.