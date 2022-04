“La Copa de la Reina no es una obligación, sino un reto magnífico”

José Ignacio Prades ha regresado de sus tareas como seleccionador español para encarar como entrenador del Mecalia Guardés la Copa de la Reina, que se disputa en San Sebastián del 29 de abril al 1 de mayo. Será el último torneo en el que el alicantino deba compaginar tareas. A partir de junio se centrará en su labor internacional. Pondrá así fin a la era dorada del Guardés: título liguero de 2016, inquilino permanente de la zona alta de la clasificación, semifinales de la Copa Europea EHF en 2021...

El Mecalia ha aspirado también a ganar la Copa. Disputar al menos la final figura entre lo escaso que queda pendiente. No será fácil en esta edición. Por un lado del cuadro, los emparejamientos de cuartos de final son Super Amara Bera Bera-Aula Valladolid y Granollers-Mecalia Guardés; por el otro, Rocasa Gran Canaria-Málaga y Elche-Gijón. El camino se le empina a las guardesas. Prades prefiere fijar su atención en ese desafío y contener sus emociones.

–¿En qué momento le llega a su equipo la Copa de la Reina?

–Creo que en un buen momento. Venimos de una semana internacional. Pero ha pasado más veces y el equipo siempre ha respondido. Las que se quedaron trabajaron muy bien con Abel. Las que estuvieron con sus selecciones, Paula Arcos y las tres portuguesas, vienen de una semana intensa y de competir muy bien. Eso también es positivo para el grupo. Intentaremos afinar lo máximo posible en los pocos entrenamientos que tengamos con todo el grupo antes de la Copa. Ajustaremos las cargas para llegar al partido del viernes contra el Granollers de la mejor manera posible.

–En liga, el Mecalia ganó 26-24 en A Guarda y perdió 29-26 en Granollers. Esas referencias apuntan a un duelo muy ajustado.

–Son partidos siempre superdisputados. Granollers juega muy bien a balonmano. Es un rival muy peligroso, lleno de calidad, de muy buenas jugadoras; de los equipos que en mejor forma está. Será un choque muy atractivo. Tendremos que trabajar muy duro si queremos pasar a semifinales.

–El lado del cuadro les llevaría después seguramente a cruzarse con Bera Bera.

–El gran favorito es Bera Bera y jugar en casa supone un plus. Pero la Copa es una competición muy abierta. En los últimos años se ha demostrado que a un partido puede pasar cualquier cosa. La situación está cada vez más igualada entre los ocho equipos. Creo que todos los cuartos se dilucidarán por muy pequeños márgenes. No miramos más que al primer partido. Es el más difícil, contra un hueso duro de roer.

–¿Existe algún tipo ideal de escenario ante el Granollers?

–Por la última referencia del partido liguero allí, será importante que controlemos y contrarrestemos muy bien su juego dinámico de ataque. Y con especial atención a Giulia Guarieiro, que muchas veces marca la diferencia y aglutina casi todo el protagonismo ofensivo. Pero no te puedes quedar con una sola jugadora. Granollers tiene una plantilla muy amplia, de muchísima calidad. Nos tendremos que emplear muy bien en defensa, estar finas y ser fiables. Pasar cada ronda te exige realizar actuaciones completas, con pocos errores.

–El spot promocional del club se titula “¿Qué se debe?”. ¿Tiene la sensación de que en estos años gloriosos del Guardés ha faltado estar más cerca del título o al menos disputar la final de Copa?

–No nos podemos hacer más daño del que debemos con ese tipo de cosas. Una presión excesiva no nos beneficiará en nada. Ya tenemos antecedentes en ese sentido. Lo mejor es ir partido a partido. Hace poco rozamos esa clasificación para la final ante Aula y no lo conseguimos. Lo primero es pasar cuartos de final. No hay que pensar más allá. El equipo campeón necesita tres partidos muy buenos. No tiene que ser una obligación, sino un reto magnífico. Lo asumimos así. Intentaremos aprovechar nuestra oportunidad, dejándonos toda la fuerza en ello.

–Es su última Copa al frente del Guardés. ¿Le emociona de manera especial?

–Cada Copa es especial, incluso cada partido. Prefiero no pensarlo. No pienso en lo que resta sino en lo próximo que tenemos por delante. Es una manera de enfocarlo para no distraernos. Todo lo emotivo es mejor aparcarlo hasta cuando toque.

–Usted ha dirigido al Mecalia en una etapa histórica para el deporte gallego, con ese título de 2017 como gran joya. Imagino que estará recolectando el cariño y la admiración del entorno desde que se supo que no seguirá. No será fácil aislarse.

–Me considero una persona bastante transparente en ese sentido. Lo extradeportivo influye. Individualmente no me pesa lo que pueda pasar en el futuro ni pienso en el final. No me condiciona. Intento disfrutar cada partido. Creo que lo estoy llevando bastante bien. Sé que el Guardés es mi casa. He vivido cosas espectaculares y espero seguir viviéndolas. Después de la Copa quedará poca competición de Liga en el horizonte. Queremos centrarnos en eso.

Sandra Santiago vuelve lesionada de Portugal

A Prades no le importa el desgaste que hayan podido tener sus internacionales durante los recientes compromisos con sus selecciones. Le conviene que hayan mantenido el ritmo. Le duele específicamente que Sandra Santiago se lesionase en el Portugal-Hungría disputado en Loulé. El petrerí empieza a hacerse a la idea de que la primera línea no podrá disputar la Copa: “Estamos esperando que nos remitan el informe médico de la Federación Portuguesa. Tiene molestias en el hombro. Pinta fea la cosa”.