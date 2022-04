El Seis do Nadal consiguió en su viaja al Chapela una importante victoria que le permite seguir con opciones de mantener la categoría, en este apasionante fin de temporada que se está viviendo.

No fue un partido sencillo para el Seis do Nadal, a pesar de que el Chapela ya no tiene opciones. Los locales conseguían marcar con acciones sencillas y el conjunto vigués no controlaba el choque. Solo en la fase final, el Seis consiguió recuperar varios balones en defensa y en las contras encontraron el camino hacia el triunfo que les mantiene con vida a falta de tres jornadas para el final de Liga.

Ficha técnica

RODOSA- BM. CHAPELA: Manuel González, Miguel Roibás (1), Pablo Vidal (4), Rubén Figueirido (11), Enrique de la Torre (1), David Figueirido, Lois García, Carlos Ferreira, Kevin García, Pablo Casal (6), Daniel Fernández, Pablo Romero (2), Yago Correa, Samuel Sarandeses.

MAGOPE SEIS DO NADAL: Álvaro Cameselle, Santiago Iglesias, Marcos Domínguez, Soutullo, Andrea Pichel, Adrián Leiros (1), Pablo Orge (3), Iago González, Bruno Cela (6), Xoan Otero (1), Javier Mera (3), Iago López (1), Samuel Couto (1), Abraham Alonso (7), Jorge Gayo, Martín Rial (5).

ÁRBITROS: Omar Fagúndez y Samuel Prieto. Excluyeron dos minutos a Pablo Vidal (2), Rubén Figueirido (2), Enrique de la Torre y Daniel Fernández, por el Chapela y al visitante Santiago Iglesias.

PARCIALES: 2-2, 5-3, 7-7, 11-10, 13-13, 14-15 (descanso), 17-17, 19-18, 19-21, 21-23, 22-27, 25-28 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 27ª jornada de la Primera Nacional Masculina, disputado en el Pabellón Municipal Manuel González Soto.