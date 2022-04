Después de treinta semanas de Liga, el Coruxo afronta la jornada en puestos de promoción de ascenso a Primera RFEF., el sueño de comienzo de temporada. Los vigueses, además, iniciarán el encuentro conociendo el resultado de sus rivales directos, y en cierto modo puede ser un valor añadido. De hecho, el resultado de ayer ya es una primera victoria, con la derrota del Leganés B en su campo.

Durante toda la campaña, el Coruxo jugaba finales cada fin de semana, con el objetivo de alejarse de la zona de descenso. Hoy, la situación es diametralmente opuesta, y los vigueses afrontan las últimas cuatro finales de la temporada. Ganar los doce puntos significaría estar en la fase de ascenso que se juega en Alicante.

Los vigueses cerraron la preparación del partido de esta tarde ante el Arenteiro en la mañana de ayer en el campo de O Vao. Como suele pasar cada vez que el equipo juega en un campo cercano, Jacobo y Marcos Montes han convocado a todos los jugadores disponibles, facilitando en el propio campo de Espiñedo la lista de jugadores convocados.

Dani Vidal, jugador que llegó en el mercado invernal, reconocía tras el entrenamiento de ayer que “a final, cuando te ves ahí, quieras o no siempre pensamos y miramos hacia arriba, pero no podemos olvidarnos que el descenso está a seis puntos. Pero no nos vamos a engañar, que estando en el quinto puesto, en el play off, el objetivo es entrar en play off”.

Para conseguirlo, el primer partido tiene que ser llevarse los tres puntos del campo de Espiñedo, ante el Bergantiños. Un equipo que está realizando una magnífica segunda vuelta, y que está a tres puntos de los vigueses. Jacobo Montes, entrenador del conjunto vigués, indicaba tras el entrenamiento de ayer, que “es un rival de armas tomar, como se suele decir. Es un equipo muy bien dirigido, muy competitivo y que tiene muy claro su modelo de juego. Fran y su cuerpo técnico han conseguido que sus jugadores sepan lo que tienen que hacer, implementando además registros a lo que ya hacían. En el último mes les he visto como el equipo más en forma de la competición y ya es capaz de jugar mucho en campo rival, de girar la pelota y, además, sigue siendo sólido a nivel defensivo. Hemos preparado dos planes de partido, porque no siempre el que tu tienes en la cabeza sale, por lo que hay que tener una segunda opción para obtener el resultado.