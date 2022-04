El Syngenta Seis do Nadal afronta mañana, en A Estrada, el partido más importante de su historia reciente. El equipo sénior masculino del club vigués ha logrado en dos ocasiones el ascenso a Liga EBA. En 2014 renunció a la plaza por decisión de la directiva. En 2016 sí la ocupó, pero no pudo lograr la permanencia. Ahora vuelve a intentar el ascenso con la intención de lograrlo y consolidar un proyecto olívico de EBA. El Syngenta se lo juega a un partido, esta tarde, ante el rival del duelo Xiria-Estudiantes de Lugo que se disputará por la mañana. Óscar Díaz, joven pero ya de dilatada trayectoria en los banquillos, dirige esta escuadra de composición netamente canterana.

–Usted fichó por el Seis do Nadal tras estar fuera del baloncesto de la ciudad.

–Llevaba años trabajando en Tui. Con el tema del COVID y las complicaciones que provocó se cortó la temporada a mitad de curso. A raíz de ese momento hubo distintos problemas y acabé dejando el club. Yo vivo en Vigo y soy de Vigo. Me surgió la posibilidad de volver a entrenar aquí. Mi ilusión es que los proyectos de Vigo salgan adelante; la mayor ilusión, de hecho, es conseguir un proyecto masculino en Vigo puntero. Creo que la ciudad lleva pidiéndolo muchos años y no lo conseguimos. Hablé con Sergio (González, director deportivo del Seis) y me incorporé al Seis de Nadal. También entré en un equipo femenino de cantera del Celta, donde había estado en otra etapa. En el Seis, comencé en el júnior masculino, implicándome poco a poco en el club. Este año ya llevo una parte de la coordinación técnica, ayudando a la formación de entrenadores jóvenes, y con el sénior masculino.

–¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento del equipo a lo largo de la temporada?

–Ha sido un proceso complicado. Cogí al equipo con el objetivo de ascender. Pero hubo distintos problemas propios de estas categorías: gente que se va a por estudios a otra ciudad, gente que lo deja por distintos motivos… Quedaron cuatro jugadores de la pasada temporada y alguno no había tenido una carga grande de minutos. Casi empezamos de cero, con jugadores jóvenes, del club, en equipos B, júniors. Al final hemos construido un equipo muy joven. La mayoría tiene de 20 a 22 años. Conseguí convencer a un veterano, David Álvarez Ponce, de 37. Es una figura clave. Es como el papá del grupo. Poco a poco hemos ido creciendo, Cuando acabamos de formar la plantilla, no pareció que este año pudiésemos ser capaces de competir tan alto. Hemos hecho un muy buen grupo y hemos conseguido llegar hasta aquí.

–¿Cómo definiría la identidad del equipo?

–Con todas las características asociadas a la juventud. Es un equipo alegre, de defensa individual y agresiva, que corre, que juega ataques rápidos, a campo abierto, a bastantes puntos y con ritmo. La responsabilidad está muy repartida. Hay mucha variedad. Cambian mucho los minutos. Todo el mundo va anotando, aunque Javi Román ha sido nuestro puntal ofensivo durante el año, con 20 puntos de media. Sin él, por lesión, ganamos los dos últimos partidos de la fase. Es un reflejo de lo que hemos ido construyendo. Hay doce jugadores que pueden entrar en rotación y aportan.

–¿Qué supone para usted la posibilidad de ascender a EBA?

–En Tui lo conseguimos. Fue importante, me hizo ilusión, pero no pudimos materializarlo por tema económico. Es una nueva oportunidad. Por el recorrido del equipo, por el punto de partida, ha sido un proceso de crecimiento que me produce mucha más ilusión. La directiva se ha implicado a muerte. Nos aseguran que podremos disfrutar del ascenso en caso de conseguirlo en la pista. Es un proyecto en Vigo, de un club con una cantera histórica, el que tiene más licencias de toda Galicia. Colocar a un equipo en categoría EBA sería muy importante y personalmente me ilusionaría no solo ascender, sino perpetuarlo en el tiempo.

–¿Realmente puede cuajar un proyecto masculino en Vigo, tras tantas frustraciones?

–La directiva me transmite toda esa ilusión y mucha seguridad. Solo puedo tener buenas palabras con ellos. Han estado muy implicados en la día a día del equipo. En la segunda fase metimos mucha gente en Navia. Todo lo que hemos hablado me da mucha seguridad respecto a materializar el ascenso, si lo logramos, y con un proyecto serio; que no sea un tránsito por Liga EBA para volver a donde estábamos. Queremos actuar como el referente de la ciudad en baloncesto masculino, con cantera y un club de tradición. Ojalá no solo la directiva ponga todo su trabajo, de lo que estoy convencido, sino que también organismos públicos y empresas apoyen. Soy muy vigués y quiero que esto crezca. De momento nos focalizamos en lograr el ascenso.

–¿Qué espera de ese partido final, en función del rival que toque?

–Contra Xiria logramos ganar los dos partidos de la segunda fase, pero fueron durísimos. En casa ganamos en la prórroga. A Lugo no nos hemos enfrentado todo el año. Veremos su partido, realizando el último análisis.