Cuarenta minutos, separan al Celta Zorka Recalvi de cogerse ya las vacaciones, o de prolongar unos días más la temporada. Es la diferencia de ganar o perder en Zamora ante el Recoletas. El equipo entrenado por Cristina Cantero viaja con cinco puntos de diferencia, los que tendrá que superar el cuadro zamorano para lograr la clasificación para la “Final a Cuatro”.

El equipo zamorano quiere que el factor campo sea clave en este segundo y último partido de la eliminatoria. Así, los socios del club zamorano podrán ir con un acompañante. Además, el precio de las entradas será de 5 euros para adulto y dos euros la entrada joven, menores de veintitrés años. Al mismo tiempo, se celebrará el día de la cantera, con la presencia de todos los equipos, tanto masculinos como femeninos.

Las viguesas viajan a Zamora con la ausencia de Celia García, que el sábado pasado sufrió un esguince de tobillo, del que todavía no se ha recupera. Una baja importante para el equipo vigués, en un partido en el que todas las jugadoras tienen que sumar para poder sacar adelante el partido.

El equipo confía en hacer un buen partido para sacar la eliminatoria adelante, pero son conscientes de lo complicado de la situación. En Zamora achacan que parte de la culpa de la derrota de hacer una semana viene por las veinticuatro pérdidas del partido. Y ese es uno de los aspectos que quieren solucionar. Es evidente que al Celta Zorka Recalvi le interesa un partido como el de hace siete días, en donde las viguesas marcaron el ritmo y su estilo de juego, algo que las zamoranas no consiguieron contrarrestar.

La entrenadora viguesa tiene claro que “repetir el partido del sábado, por la forma en la que se desarrolló el juego, y por los cauces que tuvo, creo que es complicado no. Sinceramente espero un partido diferente. Pienso que ellas serán mucho más agresivas y que van a ir a cara de perro”.

Cantero tiene claro que “nosotras tenemos que apretar los dientes y estar siempre en el partido. Tenemos que asociarnos para llegar con opciones al último cuarto. Vamos a pelear al máximo para lograr la victoria”.

Por su parte, el técnico zamorano, Jacinto Carbajal, apuntaba que “hemos de salir a por ellas, porque el Celta jugó algunos momentos como quiso y eso no podemos permitirlo aquí”. El alto nivel físico que le metió el cuadro vigués al partido hace siete días, los sorprendió totalmente, y eso es algo que en la tarde de hoy quieren evitar de todas las maneras posibles.

“Lo suyo”, continuó el entrenador del Recoletas Zamora, “sería hacer un partido muy sólido y tener una ventaja mayor, pero eso no va a ser tan fácil y hay que estar muy concentrados para poder decidir el partido en los últimos minutos, ya sea por mantener una buena ventaja o bien porque estás justo en el límite de esa diferencia en puntos”.

Otro de los aspecto que puede jugar un papel importante en el partido, es el de controlar la ansiedad. Es evidente que Zamora es el equipo que tiene la mayor presión, puesto que desde principio de temporada el objetivo del equipo no era otro que el ascenso directo. Todo lo contrario del equipo vigués, al que esta eliminatoria de play off supone un gran éxito, ya que el principal objetivo no era otro que el de lograr la permanencia.

Lo mejor para las viguesas es llegar a los minutos finales con el marcador apretado, ya que ese factor podría jugar a su favor, máxime teniendo en cuenta que las zamorana deberá remontar los cinco puntos de ventaja que las viguesas sacaron en Navia.

Los aficionados vigueses podrán seguir el encuentro en directo desde la página web de la Federación, www.feb.es, accediendo al apartado Canal Feb. Ahí se accedera a la emisión que ofrecerá online el conjunto zamorano.