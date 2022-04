Esta tarde visita O Rosal el Barça B, un equipo sin opciones de ascenso, pero que siempre da espectáculo. De esta forma, Acanor Novás Valinox y Barça B tratarán de lucir sus cualidades y ofrecer un gran partido al público que se acerque esta tarde hasta el Pabellón Municipal de O Rosal.

Desde el último compromiso liguero, el conjunto de O Rosal ha dispuesto de dos semanas de entrenamiento (por el descanso de Semana Santa), pero no han sido de lo más fructíferas para el Novás, que ha tenido varias ausencias por enfermedad y algunos jugadores tocados. Así, apenas hubo continuidad en el trabajo.

Además, la situación anímica no es la mejor, después de la última derrota en Alicante, que deja al Novás muy lejos de las primeras posiciones. Pero eso no debe impedirles disfrutar de los partidos y quizás el mejor ejemplo sea precisamente el rival, el Barça B, que afrontó desde el inicio esta fase sabiendo que no podría ascender de categoría, a pesar de que lo consiguiese en la cancha. Por ello, el preparador del Acanor Novás Valinox, Álvaro Senovilla, señaló que “es un equipo en el que nos podríamos fijar como ejemplo. Es muy competitivo, a pesar de que no tiene el objetivo del ascenso, ni de posición, pero trabajan para conseguir ganar sus partidos, dar lo máximo y lo hacen muy bien”.

Después, en otros aspectos, son dos clubs muy diferentes, como el mismo Senovilla indica: “En la confección de la plantilla hay una diferencia muy grande. El Barcelona es un equipo muy joven, confeccionado con estrellas de las categorías inferiores, que tienen mucha calidad y son muy peligrosos en el uno contra uno. Juegan sin la presión de luchar por el ascenso, pero tratan de completar su formación, para dar el salto al equipo de Asobal o a otros clubs”.