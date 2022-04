José Gregorio Suero Martínez, La Sombra entre las doce cuerdas, intentará recuperar el cinturón nacional superwélter este verano en Vigo. Será en el Ifevi, salvo sorpresa, el 25 de junio o el 2 de julio. Una cita especial para el vigués de origen dominicano. Afronta una revancha que lo conmueve especialmente y lo hará al final ante la afición viguesa, que no lo disfruta desde hace dos años.

Suero ha encadenado dos derrotas, las dos únicas de su todavía breve trayectoria profesional (8-2-1 son sus registros). La primera, ante Slawa Spomer en Alemania en noviembre, con el título intercontinental en juego, se aceptó como correcta por él y por su esquina. La segunda, ante Óscar Díaz en Alcalá de Guadaira en marzo, supuso perder el título español conquistado ante David Soria en Pamplona y que había defendido ante López Clavero en Noia. Y fue dolorosa; no por las magulladuras o por el destronamiento, sino por la injusticia.

El árbitro, Manuel Olivier, penalizó como ilegales dos manos con las que Suero había cazado a Díaz, tumbándolo. Y dio por concluida la pelea cuando Suero, descentrado por lo que había sucedido, esperaba cobijarse en la cuenta de protección de un golpe duro de Díaz.

Suero y su entrenador, Manolo Jiménez, revelan ahora que la decepción por lo sucedido hizo que el púgil, de solo 28 años, se haya planteado durante algunas semanas la retirada. “José estuvo un poco desmotivado. Lo entiendo. Son las cosas malas que tiene el deporte en general, no solo el boxeo”, explica Jiménez, de La Vieja Escuela. “Ahora tenemos ganas de demostrar que fue un accidente arbitral. Si gana el otro chico, que sea porque es mejor, no porque el árbitro lo ayudó, que fue el caso. Pasamos de un KO hecho por José a un KO inventado por el árbitro”, resume.

“Es un deporte muy sacrificado, de mucho trabajo, entrenamiento y sufrimiento que hay detrás y que no se ve reflejado”, comenta Suero sobre su periodo de reflexión. “Que de repente no te dejen ni defenderlo es un poco jodido”.

El joven ha cicatrizado esas heridas interiores. Le anima que al fin podrá protagonizar un combate importante en Vigo, donde no pelea desde febrero de 2020, cuando venció a Miguel Aguilar en Bouzas. Ya se había pactado con el manager de Díaz que habría revancha, fuese cual fuese el resultado inicial. A Jiménez le gustaría que la velada se celebrase en el Central de As Travesas pero es casi imposible “porque no cumple los requisitos o porque no hay mucha voluntad. Depende del Concello, no de nosotros”.

Así que ha buscado como alternativa el Ifevi. El 25 de junio es la fecha elegida, aunque podría ser el 2 de julio para facilitar la asistencia. Jiménez ha pensado en un aforo mínimo de 2.000 espectadores. “La gente me ha dicho que tienen ganas de boxeo y ganas de arropar a José para que el cinturón vuelva aquí”, argumenta el entrenador, que hace un llamamiento a “las empresas e instituciones que quieran colaborar en un evento de coste alto. Necesitamos el apoyo de todos”.

Imaginarse en un cuadrilátero vigués, elevando el cinturón sobre su cabeza para entusiasmo de los aficionados antes de ceñírselo, es una de las razones que han reactivado el ánimo de Suero: “Tengo ganas de pelear aquí. Levantar el cinturón delante de mi gente me motiva”.