Todas las Lauras felices

Laura Llópiz (Vigo, 1991) acaba de proclamarse campeona de España de vaurien junto a Tone Pérez. El Mundial de julio, también en Vigo, es el gran objetivo. Este domingo disputa con el CD Bueu la primera eliminatoria de ascenso a Segunda Autonómica Femenina. Atiende al fútbol y a la vela en los resquicios de la maternidad. Acaba de tener dos hijos con su pareja, igualmente Laura. “Es duro”, indica, pero sin que le asomen realmente los reparos a tanto ajetreo. Su pasión siempre se ha alimentado de las dificultades. Todas las Lauras están felices.

A Laura, de hecho, la recuerdan en su colegio como “la niña del balón”, menciona. “Siempre me podías ver con uno”. No existía, sin embargo, un equipo femenino escolar en el que militar: “Todavía no dejaban jugar con chicos ni estaba bien visto. Hubo algún club pero fuera de Vigo. Se necesitaba coche. Mis padres trabajaban y no podían acercarme a los entrenamientos”.

“Por ese fracaso de no poder jugar a fútbol acabé en la vela”, confiesa. A sus 13 años le sobraban energías. Se interesó por el mar viendo a la chavalada del Náutico, en los cursos de verano.

–Yo quiero probar eso –pidió a sus progenitores.

El bautizo marítimo fue además revelación. Supo al instante que ya nunca se amarraría a tierra.

–Este es mi deporte –anunció.

En su caso, el gusto anticipaba al talento. Como no existía tradición en su familia, fue ella la que enroló a su prima Lucía Llópiz, un año menor. Compusieron bien pronto una pareja imbatible con su barco Pepín, bautizado en honor al abuelo común. Entre 2010 y 2013 encadenaron cuatro títulos mundiales de vaurien, además de autonómicos y estatales.

Laura conoce el oleaje, la cresta que anticipa el vértigo y como otra vez se aclara el horizonte. El éxito en vaurien animó a las primas a embarcarse en la aventura olímpica del 470, con los Juegos de Río 2016 en perspectiva. No cuajaron. “El año que probamos quedamos quemadas a nivel de federaciones o de necesitar un dinero que era inviable conseguir mediante patrocinios”, relata. “El esfuerzo es muy grande. No se aprecia todo lo que supone que un deportista llegue a conseguir algo. Decidimos que no queríamos sacrificarnos tanto. No era a nivel deportivo, sino de buscar otras cosas que nos iban a descentrar”.

“La vela es un deporte muy duro”. añade. “A fútbol vas, entrenas dos horas y puedes hacer algo de gimnasio, vídeo... Ya está. En vela iba a entrenar a las ocho de la mañana y volvía a las ocho de la tarde. Había que preparar el barco, ver vídeos, estudiar el reglamento, prepararte muy bien físcamente, echarte cuatro o cinco horas de agua... Es muy sacrificado”.

Establece la comparación porque el fútbol la rescató de aquella decepción igual que había sucedido al revés. Aunque retomó el vaurien, la exigencia era menor. “Yo necesitaba más actividad física y siempre me había quedado la espinita de jugar al fútbol. Y me ha gustado mucho, claro”, conviene.

Laura, que cursó INEF, inició su trayectoria futbolística en el Ciudad de Pontevedra. Ha jugado en el Ponte Caldelas antes de recalar en el Bueu. También ha competido en fútbol sala, tanto en el Leis como en el ADJ de Málaga, ciudad en la que residió durante un año por trabajo.

Durante el último lustro ha ido compaginando ya los dos deportes. En 2017 se unió como tripulante a Tone Pérez. Fueron campeones mundiales mixtos y subcampeones absolutos en Travemunde en 2018. Laura aún logró un quinto título mundial femenino en 2019 junto a la holandesa Angela Brandsma. “Aunque seguía entrenando con Tone, él no podía ir al Mundial y me busqué la vida para competir”, explica.

La pandemia ha impedido la realización de nuevos campeonatos mundiales. La serie se reiniciará precisamente en Vigo, del 23 al 30 de julio, en las mismas aguas donde acaba de concluir el Campeonato de España. Tone y Laura han sido capaces de retener el título conquistado en Laredo en 2021. Han confirmado la hegemonía del Náutico, con once títulos absolutos en lo que va de siglo. Javier Porto-Alberto Martín (2003, 2005), Pablo Cabello-Javier Lago (2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017) y Andrés Viéitez-Kevin Figueiras (2014) han sido las otras parejas olívicas triunfantes.

Asegura Laura que pese a la holgura de las puntuaciones han sido regatas reñidas. “Según se acerca julio, la gente está más preparada y el nivel va subiendo. El material es nuevo y todo está más estudiado. Sin duda el Mundial es nuestro objetivo principal. Hay que pelearlo. Pasa una vez en la vida que sea en casa”. El italiano Francesco Zampacavallo se presenta como rival a batir, aunque “hay bastantes más”, advierte Laura, que aspira a lograr al fin su primer título absoluto. “Pablo Cabello es un gran rival. Nacho Campos está navegando muy bien. En este Campeonato de España había cinco barcos que podían haber ganado. En el Mundial siempre sumas algún holandés o italiano,. Diez o quince barcos estarán peleando ahí arriba”.

De momento aparca la vela para centrarse en su reto con el Bueu. “Como no había partido no he ido a entrenar estas dos últimas semanas para poder centrarme más en el Campeonato de España. En el equipo de fútbol saben perfectamente que mi prioridad es la vela. Lo hablamos a principio de temporada”, detalla. Laura ha podido disputar doce de los dieciocho partidos de la liga regular, en la que el Bueu ha concluido segundo, detrás del Puente Arnelas. La viguesa ha exhibido su precisión como delantera: 21 goles. Su compañera de vanguardia, Lara, ha sido la pichichi del grupo con 32. En dieciseisavos de la fase de ascenso, a partido único, reciben al ADC Monte Forte este domingo (19.00). “El año pasado jugamos la final de la fase de ascenso y la perdimos a penaltis. Nos quedó la espinita clavada. Nos toca este año, a ver qué pasa”.

Así que aquella niña cosida a un balón, sin equipo en el que cobijarse, y aquella adolescente refugiada en el mar pueden al fin convivir de manera armónica en esta treintañera que exprime el jugo de cada experiencia: “Cada uno me aporta una cosa diferente. La vela es la competición y el compañerismo con esa persona con la que pasas tantísimo tiempo; te tienes que entender muy bien. El fútbol me lo tomo más como mi hobby a nivel social. Voy allí a pasarlo bien, a desconectar. Es distinto”.

Laura Llópiz vive en Pontevedra, trabaja en el colegio vigués de Monterrey, se entrena en el Náutico a vela y en Bueu a fútbol. Y esto ha de subordinarlo desde hace dos meses a sus dos gemelos, Mario y Diego. Los gestó su mujer. En la planificación ideal, habrían nacido después del Mundial. “Siendo entre dos chicas no lo puedes predecir mucho. Es cuando te van llamando de las listas. Todo se adelantó”. Llópiz está asimilando el peaje que su nueva condición materna añade a una agenda que ya era difícil de cuadrar: “Dormir por las noches se ha hecho complicado. Son hándicaps a mayores. Pero estamos muy contentas”, completa con ilusión sobre su cónyuge, Laura, y ella misma, tantas Lauras.