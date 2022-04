Dieciocho días. Es el tiempo que lleva ingresado el copiloto Álvaro Vila, que pasa hoy otra vez por quirófano en una nueva fase de su recuperación tras el aparatoso accidente sufrido, junto al piloto Pedro Castro, el pasado 2 de abril durante el cuarto tramo del Rally Berberecho de Noia.

Es, sin duda, el accidente más grave de toda su carrera deportiva. Tras sufrir una salida de pista y caer por un barranco en Outes, Álvaro Vila fue excarcelado y trasladado en helicóptero al hospital Álvaro Cunqueiro. Ingresó con rotura de fémur, rótula y cúbito, además de varias contusiones, pero lo peor fue la pérdida de sangre, que provocó que tuviera que ser operado de urgencia y pasar dos días en la UCI. “Va a ser un proceso muy lento de recuperación, de muchos meses, pero trabajaré muy duro para recuperarme lo antes posible”, anuncia el vigués horas antes de volver a quirófano en Povisa, a donde ha sido trasladado. Castro no sufrió lesiones graves y se recupera en casa.

Vila recuerda con total exactitud el accidente, pero no encuentra todavía explicación a la salida de pista en un tramo que conocían bien y que, además, se encontraba muy cerca de la casa de Pedro Castro. “No perdí la consciencia en ningún momento”, explica. “Estábamos bien, corriendo mucho; el coche iba bien, pero entonces, en la curva notamos que hizo algo raro, nunca me había pasado algo igual”, prosigue.

La imagen del vehículo incrustado en un árbol poco después de ser excarcelados ponía la piel de gallina. “Al principio pensaba que solo tenía un dedo roto. La pierna no me dolía”, rememora. “Cuando llegó la doctora de la prueba me pidió que levantase el brazo y vi sangre. Fue cuando me di cuenta de que no era tan leve como pensaba”, prosigue.

Durante las dos horas y media que tardaron en excarcelarlo (en el caso de Castro fueron 40 minutos) reconoce que se le pasó “de todo por la cabeza”. “Íbamos bien, motivados, con la intención de hacer un buen puesto, pero nos cambió la vida en un segundo”, anuncia. Su gran preocupación era que el encargado del coche R llamara a su hijo para decirle que estaba bien. Además de la gran labor de los equipos de rescate, está seguro de que fueron las “medidas de seguridad” del coche las que le salvaron la vida. “Soy muy insistente con eso, pero es fundamental tener un buen equipamiento: llevar una buena jaula, ir bien asegurado en el asiento, un buen casco… Eso me ha salvado la vida”, insiste.

Ahora afronta el futuro arropado por su familia y por un montón de amigos y aficionados que en los últimos días no lo han dejado solo ni un segundo. “Tengo la habitación siempre llena de gente. He recibido multitud de visitas, mensajes y llamadas. Aunque no me ha dado tiempo a responderlos todos, son muestras de cariño me dan mucha fuerza para afrontar este duro proceso de recuperación”, confiesa. Por lo pronto, no piensa en qué pasará a largo plazo. “Lo primero ahora es recuperarme, retomar mi vida cotidiana y mi negocio, que acababa de poner en marcha. Va a ser un proceso largo, pero se va a hacer”. La cuenta atrás para el alta ya ha empezado.